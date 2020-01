À quoi pourrait ressembler le prochain iMac ?

Lors de sa sortie en 1998, l’Apple iMac a largement révolutionné ce que nous attendions d’un ordinateur. Son design allégé, et sa technologie tout-en-un sans unité centrale ont contribué à rendre les espaces de travail plus agréables. Au fil des années, cet ordinateur a évolué en affinant de plus en plus sa silhouette tout en restant fidèle au design de départ.

Cependant, selon un récent dépôt de brevet par Apple auprès du bureau américain des brevets et des marques, il semblerait que l’iMac subisse une refonte complète. Selon le média américain AppleInsider, ce brevet détaillerait un appareil principalement composé de verre, laissant de côté l’aluminium qui a fait les beaux jours de l’iMac pendant des années.

Quels sont les changements notables ?

Après avoir réussi à nous procurer les schémas joints au brevet, nous remarquons immédiatement un changement flagrant, et pas des moindres. En effet, si l’on se fit à ces croquis, Apple songerait à lier le clavier ainsi que 2 pads directement avec l’écran. La firme de Cupertino s’inspire de la manière de fonctionner de ses MacBook, en apportant à l’iMac une notion de mobilité.

Côté technique, les documents du brevet suggèrent que les composants utiles au bon fonctionnement de la machine se trouveront dans la base de l’iMac, entre l’écran et l’espace clavier.

Évidemment, il ne s’agit que d’un dépôt de brevet, il encore bien trop tôt pour officialiser ce nouvel iMac. Quoi qu’il en soit, il peut s’agir d’une piste sérieuse pour les équipes à Cupertino. De plus, si la publication du brevet a eu lieu il y a quelques jours, le 23 janvier dernier, ce dernier a été déposé par Apple en mai 2019, ce qui signifie que les équipes pourraient déjà avoir travaillé plusieurs mois sur ce concept.

Nous espérons en savoir plus sans trop tarder sur cet objet qui apparaît clairement comme un appareil appartenant à la prochaine génération.