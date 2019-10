À quoi pourrait ressembler l’iPhone 12 ?

Si les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max sont commercialisés depuis quelques semaines à peine, un designer du nom de Yasser Farahi s’est amusé à réaliser une vidéo montrant le potentiel design de l’iPhone 12. Rappelons qu’il ne s’agit là que de concepts, ce qui veut dire qu’il est possible que le prochain smartphone d’Apple n’épouse pas ces caractéristiques esthétiques.

Quelles potentielles nouveautés pour l’iPhone 12 ?

Toutefois basés sur les rumeurs qui évoquent déjà le prochain iPhone 12 d’Apple, les rendus réalisés par le designer des téléphones assez similaires aux iPhone 11, si ce n’est quelques détails notables.

Rappelons que certaines rumeurs suggéraient que le prochain smartphone disposerait d’un design assez similaire à celui de l’iPhone 4 dévoilé en 2010. Yasser Farahi a donc pris en compte cette information en réalisant des rendus avec des bords carrés, contrairement aux bords arrondis dont se dotent les actuels téléphones de la marque.

L’on peut d’abord mentionner la caméra et le fait qu’elle se dote d’un quadruple capteur photo carré sur ces récents rendus. Actuellement, l’iPhone 11 Pro et 11 Pro Max ne disposent que d’un triple module, contre deux caméras pour l’iPhone 11.

L’autre point notable est le fait que ce rendu de l’iPhone 12 montre un téléphone qui n’a pas d’encoche. Sur certaines images, l’on peut voir le capteur photo avant situé à côté du flash. Rappelons qu’Apple a beaucoup été critiqué pour la taille de ses encoches. En effet, la majorité de ses concurrents ont trouvé d’autres solutions, à l’exemple de l’écran poinçonné, de l’encoche goutte d’eau ou de l’appareil photo rétractable, tandis que la marque à la pomme n’a pas proposé de réelles nouveautés depuis l’iPhone X.

D’autre part, le designer indique aussi que l’iPhone 12 embarquerait un écran PROMotion SuperRetina XDR avec une résolution de 1 242 x 2 688 pixels et la charge inversée, un dispositif dont certains smartphones de Huawei disposent déjà depuis l’an dernier.

Enfin, il se pourrait que l’iPhone 12 dispose respectivement de 5 et 8 Go de RAM pour l’iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, de 256 Go à 1 To de stockage.