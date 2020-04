À quoi ressembleront les prochains Samsung Galaxy Buds ?

Lorsqu’on parle d’écouteurs sans fil, on pense automatiquement aux AirPods d’Apple. Si ce marché est largement dominé par la firme de Cupertino, d’autres acteurs proposent des produits ultra qualitatifs. Samsung, en plus d’être un concurrent direct d’Apple en ce qui concerne les smartphones, pourrait également devenir un sérieux concurrent sur le marché des écouteurs sans fils avec ses Galaxy Buds.

Avec les Buds et Buds Plus, la firme coréenne a déjà remporté un franc succès, mais une fuite d’information nous en dit davantage sur le prochaine génération d’écouteurs Samsung. En effet, un rapport rédigé par WinFuture indique que les prochains écouteurs sans fil Samsung devrait sortir dans quelques mois, et très probablement en même temps que le Galaxy Note 20.

Mais là où cette fuite est intéressante, c’est notamment au niveau du design. Si l’on se base sur ces visuels, la prochaine génération de Galaxy Buds ne ressemblera en rien aux écouteurs traditionnels que l’on peut trouver actuellement sur le marché. Ils aborderont une forme de haricot qui devrait parfaitement s’adapter à la forme de votre oreille. Contrairement, aux AirPods et autres écouteurs déjà présents sur le marché, cette nouvelle génération de Galaxy Buds devrait révolutionner le design de ces accessoires en les rendant encore plus discrets.

Au vu de la petite taille, et du fait qu’ils ne soit pas intra-auriculaire, il semblerait que ces écouteurs ne proposent pas la réduction de bruit active. Il est important de préciser que Samsung n’a encore rien officialisé, la firme coréenne ne mettra peut jamais au bout ce projet.