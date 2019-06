Qu’attendre de l’E3 2019 ? Enjeux, conférences et dates du salon

La 24e édition de l’E3 approche à grands pas. Vendredi 7 juin, Presse-citron s’envolera pour Los Angeles pour couvrir une semaine de show pour découvrir l’avenir du jeu vidéo. Dès ce week-end, les 8 et 9 juin, l’éditeur américain Electronic Arts lancera les hostilités avec la quatrième édition de l’EA Play. Les 9, 10 et 11 juin, ce sera au tour des traditionnelles conférences de presse de faire le show, jusqu’à l’ouverture du salon au Convention Center de Los Angeles les 11, 12 et 13 juin 2019.

Quels sont les jeux d’ores et déjà prévus pour cet E3 2019 ? Quels sont les enjeux ? Quels sont les dates et horaires à ne pas manquer ? Comment nous suivre pour avoir le maximum d’informations et de vidéo en direct salon ? On fait le point juste ici !

E3 2019 – C’est parti !

Le charme de l’E3, ce sont les annonces, l’adrénaline et l’excitation au moment des conférences à attendre impatiemment un jeu être annoncé. Ainsi, pour commencer, les dates importantes seront celles des conférences.

DATE DE LA CONFÉRENCE : Samedi 8 Juin 2019

HEURE DE LA CONFÉRENCE : 09h30 (heure locale) / 18h15 (heure française)

Le premier rendez-vous de cet E3 2019, ce sera l’EA Play, qui sera organisé juste avant le début du salon les 8, 9 et 10 juin 2019. Pour les personnes qui ne se rendront pas à l’événement, vous allez pouvoir suivre une série de stream le samedi 8 juin de 18h15 à 21h. Ce sera l’occasion de découvrir plus d’informations sur les jeux suivants :

Star Wars Jedi Fallen Order (18h30)

Apex Legends (19h)

Battlefield V (19h30)

FIFA 20 (20h)

Madden NFL 20 (20h30)

Les Sims 4 (21h)

DATE DE LA CONFÉRENCE : Dimanche 9 Juin 2019

HEURE DE LA CONFÉRENCE : 13h (heure locale) / 22h00 (heure française)

Le premier vrai rendez-vous de l’E3, ce sera la conférence de Microsoft – Xbox. Cette dernière est prévue pour le dimanche 9 juin 2019 à 22h, heure de Paris. Le principal événement, c’est l’arrivée de la nouvelle génération de consoles. En effet, Microsoft devrait y dévoiler deux nouvelles Xbox qui seront les nouvelles consoles après la Xbox One sortie en novembre 2013. Pour ce qui est des exclusivités Xbox qui seraient prévues pour cette conférence, nous pouvons citer :

Gears 5

Fable IV

Halo Infinite

Age of Empire II Definitive Edition

Sea of Thieves

Il s’agit seulement des jeux confirmés officiellement ou via des leaks. Microsoft a annoncé que 14 jeux exclusifs devraient être dévoilés lors de la conférence.

DATE DE LA CONFÉRENCE : Dimanche 9 Juin 2019 / Lundi 10 Juin 2019 (heure française)

HEURE DE LA CONFÉRENCE : 17h30 (heure locale) / 02h30 (heure française)

Quelques heures après Microsoft, ce sera au tour de Bethesda ! L’éditeur américain va devoir rattraper les bad-buzz autour de Fallout 76 et les retours mitigés de Rage 2. Pour cela, Bethesda devra livrer une conférence solide. Malheureusement, ça part mal puisque Starfield, le RPG dans l’espace si attendu ne sera pas du voyage, tout comme The Elder Scrolls VI. Cependant, nous pouvons compter d’ores et déjà sur :

De nouvelles mises à jour pour Fallout 76

L’annonce du multijoueur en ligne pour Fallout Shelter

Un aperçu du Wolfenstein Youngblood

Des nouveautés sur Quake Champions

Doom

DATE DE LA CONFÉRENCE : Lundi 10 Juin 2019

HEURE DE LA CONFÉRENCE : 12h (heure locale) / 21h (heure française)

Comme tous les ans, l’éditeur français Ubisoft sera de la partie ! Rendez-vous dès le 10 juin à 21h (heure de Paris) pour suivre de nouvelles annonces avec des jeux pas encore annoncés ! L’occasion également pour Ubisoft de parler de son Ubisoft Pass qui a fuité il y’a quelques jours sur son propre site officiel. Pour ce qui est des potentiels jeux lors de cette conférence nous pouvons citer :

Watch Dogs Legion

The Division 2

Ghost Recon Breakpoint

Just Dance 2020

For Honor

Aura-t-on le droit au très attendu retour de Splinter Cell ? On l’espère, en tout cas, on peut également mettre une petite pièce sur Wild, le jeu de Michel Ancel, créateur de Rayman, et pourquoi pas l’annonce d’un nouveau jeu South Park ou d’un nouveau jeu en partenariat avec Nintendo ?

DATE DE LA CONFÉRENCE : Lundi 10 Juin 2019 (heure locale) / Mardi 11 Juin 2019 (heure française)

HEURE DE LA CONFÉRENCE : 18h (heure locale) / 03h (heure française)

Après une conférence très décevante l’année dernière, Square Enix doit redresser la barre ! Cette année, la firme semble arriver à Los Angeles avec du très lourd. Mais pour cela, il faudra vous lever tôt en France ! Voici les jeux qui semblent certains au cours de cette conférence :

Final Fantasy VII Remake

Outriders

Marvel’s Avengers

Dying Light 2

DATE DE LA CONFÉRENCE : Mardi 11 Juin 2019

HEURE DE LA CONFÉRENCE : 09h (heure locale) / 18h (heure française)

Tout comme Square Enix, Nintendo était passé totalement à côté de son E3 2018 avec un Nintendo Direct de 35 minutes, dont 30 minutes consacrées à Super Smash Bros Ultimate. Cette année, il faudra que Big N se refasse ! Cela ne commencera pas avec l’annonce des nouvelles Switch qui sont, à ce jour, en partie confirmées, mais non prévues pour l’E3. Pour ce qui est des jeux, on peut espérer :

Animal Crossing

Pokémon Épée/Bouclier

Pokémon Detective Pikachu

The Legend of Zelda Link’s Awakening

Pour ce qui est des autres conférences de l’E3 2019, elles sont au nombre de cinq. Pour un total de 10 conférences cette année. Cependant, les cinq conférences citées plus haut sont celles des principaux acteurs de l’industrie du jeu vidéo. Ce sont les conférences qui seront couvertes en priorité par des soucis d’organisations. En effet, de nombreuses conférences vont se dérouler en même temps ou à des heures trop rapprochées. Voici la liste des cinq autres conférences de l’E3 2019.

DEVOLVER DIGITAL

Date : Dimanche 9 Juin 2019 (heure locale) / Lundi 10 juin 2019 (heure française)

Heure : 19h (heure locale) / 04h (heure française)

En conflit avec la conférence Bethesda (17h30/02h30)

CONFÉRENCE VR

Date : Lundi 10 Juin 2019

Heure : 09h (heure locale) / 18h (heure française)

En conflit avec la conférence PC Gaming Show (10h/19h)

PC Gaming Show

Date : Lundi 10 Juin 2019

Heure : 10h (heure locale) / 19h (heure française)

En conflit avec la conférence VR et Ubisoft

Limited Run Games

Date : Lundi 10 Juin 2019

Heure : 12h (heure locale) / 21h (heure française)

En conflit avec la conférence Ubisoft (même heure)

Kinda Funny Games

Date : Lundi 10 Juin 2019 (heure locale) / Mardi 11 Juin 2019 (heure française)

Heure : 16h30 (heure locale) / 01h30 (heure française)

Pour ce qui est des éditeurs tiers, ils seront eux aussi présents sur le salon et il y’aura sans doute de belles surprises ! En tout cas, nous pouvons déjà compter sur :

Cyberpunk 2077 (CD Prokekt Red) Borderlands 3 (2K Games) Shenmue III (Koch Media) LEGO Minions (Warner Bros) Grid (Codemaster) WRC 8 (BigBen) PES 2020 (Konami) The Dark Pictures (Namco Bandai) The Outer Worlds (Obsidian) DarkSiders III (THQ) Back 4 Blood (Turtle Rock Studios) Ary and the Secret of Seasons (Modus Games) Bear With Me : The Lost Robots (Modus Games) Bee Simulator (BigBen) Call of Duty : Modern Warfare (Activision) Catherine : Full Body (Atlus) Conan Exiles (Funcom) Control (505 Games) Trine 4 : The Nightmare Prince (Modus Games) Stranger Things 3 : The Game (Netflix)



Presse-citron sera présent sur le salon pour ramener des avis en avant-première sur les jeux qui seront présentés sur le salon. Pour ne rien rater de cette semaine qui s’annonce incroyable, n’hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous serons également très actifs sur notre compte Twitter pour relayer en temps réel les nouveautés. Mais le mieux sera également de nous suivre sur le site pour ne rater aucun article important !

Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux personnels où du contenu supplémentaire sera également publié au coeur du salon ! Que ce soit sur Twitter, Instagram ou bien YouTube !