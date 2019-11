Voilà pourquoi Ford conteste fermement le duel F-150 vs Tesla Cybertruck

Le duel F-150/Cybertruck contesté par Ford

Cela ne vous aura pas échappé, Tesla a officialisé il y a quelques jours son imposant Cybertruck, un véhicule d’un genre nouveau, attendu pour 2021, et qui, malgré un look atypique, aurait déjà dépassé les 200 000 commandes selon Elon Musk. Un bolide plus costaud qu’un F150 et plus rapide qu’une Porsche 911 promet le géant américain.

Histoire d’illustrer ses propos, Tesla n’a pas hésité à mettre en scène un duel mettant dos à dos le Ford F-150 (très prisé aux Etats-Unis) et son nouveau Cybertruck. Un duel basé sur la puissance, qui tourne rapidement à l’avantage du bolide de Tesla, pourtant « en montée » précise le constructeur.

Evidemment, si le duel met en lumière le Cybertruck, il a également tendance à pointer du doigt le manque de puissance du pick-up de Ford. Selon ce dernier, le duel mis en scène par Tesla est tout simplement injuste, et c’est le vice-président de Ford X, Sunny Madra, qui a tenu à apporter quelques précisions via Twitter.

Plus fort qu’un F-150, plus rapide qu’une Porsche 911 ?

Selon ce dernier, le duel n’avait rien d’équilibré, puisque Tesla aurait utilisé la version la plus puissante de son Cybertruck, et un Ford F-150 équipé du moteur 2.7L de 325 ch, et en mode deux roues motrices (contre une transmission intégrale pour le Cybertruck). A cela s’ajoute le fait que le Cybertruck accélère en premier dans la vidéo, ce qui donne un avantage indéniable…

hey @elonmusk send us a cybertruck and we will do the apples to apples test for you 😉😉😉https://t.co/H3v6dCZeV5 — sunny madra (@sundeep) November 25, 2019

Dans son tweet, le VP de Ford X invite donc Elon Musk à lui confier un Cybertruck, pour lui permettre de faire un test « comparant des pommes avec des pommes« . Rappelons que si le Tesla Cybetruck est capable (apparemment) de dominer un F-150 au tir à la corde, il est également plus rapide qu’une Porsche 911 en terme d’accélération pure. Dans sa déclinaison la plus puissante, soit celle dotée de trois moteurs électriques, le Tesla Cybertruck peut en effet abattre le 0 à 96 km/h en seulement 2,9 secondes.

Bring it on https://t.co/pCnln1NdRO — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019

Dans un tweet tout récent, Elon Musk semble d’ailleurs prêt à accepter le défi lancé par Ford, ce dernier ayant tweeté « Bring it on« , en réponse à Sunny Madra. On attend le match retour donc…