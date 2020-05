A son tour, Michael Bay veut faire un film sur une pandémie et la fin du monde

Le sujet est porteur en raison de l’actualité, même si on avoue qu’un peu de patience ne serait pas forcément pour nous déplaire. Alors que l’on sait déjà que Ridley Scott s’est lancée sur un projet parlant d’une épidémie, et que l’on a appris aussi que Danny Boon préparait un film sur le confinement, la liste (non exhaustive) s’agrandit encore un peu plus. Le dernier en date ? C’est Michael Bay, qui aurait commencé un projet sur une pandémie et la fin du monde.

Michael Bay, sur un « petit film »

Le réalisateur, notamment célèbre pour sa passion des explosions improbables et son travail sur la saga Transformers avait récemment fait parler sa « magie » avec le film 6 Underground pour Netflix. Pour son nouveau projet, il va produire le film Songbird, d’Adam Mason, qui devrait être tourné pendant le confinement à Los Angeles.

Si le film se présente comme s’inscrivant dans l’héritage de Cloverfield et Paranormal Activity, c’est bien entendu l’actualité qui a joué un rôle majeur. L’équipe de tournage ne devrait pas perdre de temps pour profiter de la ville déserte en raison du confinement.

L’histoire s’annonce particulièrement sombre. Elle se déroulera deux ans dans le futur, dans un monde où l’épidémie n’a pas pu être stoppée. Alors que la maladie a muté, le gouvernement a pris des mesures extrêmes. Si le cadre de l’histoire surfe sur l’actualité, l’ambition semble plutôt être d’aborder des thèmes connexes, liés à l’évolution de la société face à la crise, entre paranoïa, complots et mensonges d’état.

Selon Deadline, le casting a déjà été choisi, même si les acteurs n’ont pas encore été annoncés. Le tournage devrait être imminent et a déjà reçu le feu vert des autorités. Reste désormais à voir s’il ne sera pas victime à son tour de la situation.