À son tour, Orange dévoile une date de lancement pour la 5G

Après SFR et Bouygues Telecom, c’est au tour d’Orange d’annoncer une date de lancement pour le déploiement de son réseau 5G. SFR a été le premier opérateur français à déployer son réseau, vendredi dernier. Toutefois, SFR a seulement présenté ses forfaits 5G hier. De son côté Bouygues Telecom s’est fixé comme date le 1er décembre.

Hier, Orange a publié un communiqué dans lequel on peut lire que l’opérateur s’apprête à déployer son réseau dès le 3 décembre prochain. Orange a annoncé 15 premières villes qui auront accès à son réseau dont Nice, Marseille, Le Mans, Angers ou encore Clermont-Ferrand. Le groupe français a affirmé que d’ici la fin de l’année, 160 communes seront couvertes par le réseau 5G. Orange en a également profité pour surenchérir sur les capacités de la 5G et sa vitesse jusqu’à 3 à 4 fois plus rapide que la 4G.

Toutes les villes ne sont pas en accord avec la 5G.

Toutefois, les opérateurs n’ont pas tous les droits, et certaines villes renoncent pour le moment au déploiement de la 5G. Des maires de grandes villes comme Lille ou Grenoble préfèrent attendre la publication d’un rapport important rédigé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses). Ce rapport devrait être accessible au printemps 2021.

Stéphane Richard, PDG d’Orange, a déclaré : « Le déploiement se fera de manière progressive et dans un dialogue constructif avec l’ensemble des collectivités locales, en parallèle de nos efforts pour élargir la couverture du territoire français en 4G ».

D’autres villes comme Paris, ne s’opposent pas directement à la 5G, toutefois la mairie a jugé bon de concerter les citoyens. Tant que les résultats de ce sondage ne seront pas connus, Paris ne prendra aucune décision. L’ensemble des opérateurs oeuvrent pour dédiaboliser la 5G en présentant cette technologie comme respectueuse des villes et de ses habitants.

En plus de proposer un réseau ultra performant, la 5G sera surtout vouée à libérer du trafic en évitant la saturation des réseaux mobiles.