À Tokyo, un café va être géré par des robots Pepper

Décidément, ils sont partout. Après les rayons de supermarché, les aéroports, les universités, les maisons, ou encore les établissements de soins spécialisés, les robots Pepper vont assurer la gestion d’un café à Tokyo, plus précisément à Tokyu Plaza Shibuya.

Si l’ouverture n’est prévue qu’en décembre, la société Softbank Robotics qui a développé Pepper, a une idée très précise de ce qu’elle compte faire : « Le but est de créer un espace où les gens peuvent facilement expérimenter la coexistence entre les humains et les robots et profiter de l’évolution des robots. Il s’agit aussi de mieux appréhender quel sera l’avenir de nos vies avec des robots. »

Pepper est capable de reconnaître les émotions sur les visages

Dénommé Pepper Parlour, l’établissement fera travailler des employés humains en compagnie des robots humanoïdes. « Nous voulons fabriquer des robots non seulement pour des raisons de commodité et d’efficacité, mais également pour élargir les possibilités des personnes et apporter du bonheur. » Et en effet, quoi de mieux qu’un espace de loisir tel qu’un café pour tenir ce pari.

Les clients pourront notamment apprécier la spécialité de l’établissement qui sera centrée autour des gaufres. Toute une gamme sera même proposée avec différents produits issus de cultures culinaires du monde entier.

Pepper a été développé par la société française Aldebaran qui est contrôlée à 98 % par le groupe japonais Softbank. Ces robots humanoïdes se sont déjà illustrés dans le passé dans de nombreux domaines, et notamment il y a plusieurs années dans l’animation de rayons chez Carrefour. Pepper est ainsi capable de reconnaître les visages et les émotions telles que la joie ou la tristesse. Il est également doté d’un certain sens de l’humour qui rend sa compagnie très agréable. Nul doute que ces qualités lui seront d’un grand secours pour cette nouvelle mission qui vient de lui être confiée.