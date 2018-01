Acadomia souhaite changer l’image du soutien scolaire, souvent considéré comme une sanction par les enfants, en expliquant comment fonctionne le cerveau au moment du délic, lorsqu’un concept est compris pour toujours. Parce que comprendre, ça s’apprend.

Acadomia cherche à s’adresser aux adolescents en tentant de leur communiquer le plaisir d’apprendre. Un petit changement de stratégie de la part de l’entreprise qui s’adressait jusqu’ici principalement aux parents. Le film publicitaire de l’expert du soutien scolaire explique comment fonctionne le déclic dans le cerveau, autrement dit les trois millisecondes qui permettent de comprendre quelque chose pour toujours.

Apprendre à comprendre

En collaboration avec l’agence HumanSeven (anciennement Les Gaulois), Acadomia propose une nouvelle action pédagogique pour la génération Z : il s’agit de l’aider à comprendre plutôt que d’apprendre. Pour ce faire, une campagne publicitaire d’une quarantaine de secondes a été mise en place avec en conclusion le slogan « Comprendre, ça s’apprend ».

Dans ce court métrage, on peut voir le fonctionnement du cerveau, plus exactement des neurones, depuis la phase de réflexion jusqu’au déclic. Autrement dit, à l’instant où l’étudiant comprend un concept, une leçon ou une explication, action qui dure environ trois millièmes de seconde. D’après le directeur général de l’agence, Philippe Coléon, « la génération Z a des besoins uniques et résolument différents. Nous devons désormais proposer à nos élèves une expérience qui va les inspirer, redonner du sens et de la perspective à l’apprentissage scolaire. »

L’avant-première de ce film publicitaire est disponible sur Facebook. Il est également diffusé sur Dailymotion, YouTube et en TV jusqu’au 14 février.

Acadomia continue de se démarquer avec des campagnes de communication étonnantes. Il y a 3 ans, en collaboration avec l’agence Les Gaulois, la marque proposait une vidéo intitulée L’extraordinaire pouvoir de Georges, un petit garçon muni de facultés extraordinaires comme la capacité de remonter le temps, acquis grâce au pouvoir d’apprendre, une des valeurs d’Acadomia. En 2011, l’entreprise de soutien scolaire mettait davantage en avant la relation entre ses professeurs et les élèves avec son slogan « Tout est question de confiance ».