Sorti après le Mavic Pro et le Spark, le Mavic Air DJI est un excellent compromis entre les deux. Depuis plus d’un an sur le marché, son tarif a beaucoup évolué, découvrez donc où acheter le DJI Mavic Air au meilleur prix, voir pas cher !

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus comparatif du meilleur prix pour le DJI Mavic Air, le produit est disponible à un tarif inférieur à celui de son lancement, tout comme le pack combo. Aussi baptisé « Fly More », le pack Combo ajoute au drone deux batteries supplémentaires, deux paires d’hélices de rechange en plus des 4 fournies, une station de recharge de batterie, un adaptateur pour batterie externe et un sac de voyage.

Le prix public du DJI Mavic Air seul est fixé à 849€ quand celui du DJI Mavic Air Fly More Combo est fixé à 1049€, mais le temps et les promotions peuvent faire chuter le meilleur prix.

Le DJI Mavic Air : petit et intelligent

Avant d’aller plus dans les détails pour que vous sachiez quel pack acheter du DJI Mavic Air au meilleur prix, découvrons les caractéristiques techniques de ce petit drone intelligent. Il embarque une caméra stabilisée sur 3 axes de 12 Mpx qui est capable de filmer en 4K. C’est un point fort du Mavic Air, qui surpasse le DJI Spark sur ce point, et égale le Mavic Pro première génération, pour un tarif inférieur.

Le Mavic Air est capable de voler en mode sport jusqu’à 68 km/h, avec une autonomie de 21 minutes, ce qui le place entre le Spark (16 minutes) et le Mavic Pro 2 (31 minutes). Il embarque toute l’intelligence de DJI avec ses modes de vol automatiques et de suivi. Son plus grand atout est sa compacité. En effet, le Mavic Air de DJI peut se replier sur lui même et ne prend que très peu de place. Sur la balance, il monte à seulement 430 grammes, ce qui est un vrai avantage, car il n’est pas nécessaire de passer la certification en ligne pour le faire voler.

Avant d’en venir au meilleur prix pour acheter un DJI Mavic Air pas cher, place aux coloris. DJI a fait le choix de proposer deux modèles sobres du drone en noir et blanc, et un modèle plus flashy, en rouge. Si vous vous demandez quel modèle choisir entre le Air et le pack Combo, pour le peu de différence de prix entre les deux packs, nous vous conseillons d’opter pour le Fly More et ainsi bénéficier de deux batteries supplémentaires, pour ne jamais être à sec.

Si vous vous demandez s’il vaut mieux acheter un Mavic Air au meilleur prix plutôt qu’un Spark, c’est la qualité d’image qui fera la différence. Pour la différence entre la gamme Pro et la gamme Air, c’est au niveau du module de transmission que ça se passe, avec du Wi-Fi pour le Mavic Air, et le système OcuSync pour les Pro (avec une meilleure portée). Beaucoup considèrent que le meilleur drone du marché pourrait être un Mavic Air 2, qui intègre l’OcuSync.

Où acheter le Mavic Air, à quel prix ?

Comme nous l’avons dit plus haut, le DJI Mavic Air est déjà disponible à la commande depuis plus d’un an. Il se place au niveau tarifaire entre le DJI Spark et les DJI Mavic 2 Pro et 2 Zoom. Le meilleur prix pour l’acheter est aujourd’hui bien inférieur au prix public de l’époque du lancement.

Pour en venir aux tarifs, le DJI Mavic Air est disponible à un prix de 849 euros. Quant au DJI Mavic Air Fly More, il faut compter 1049 euros. Ci-dessous, les tableaux comparatifs des prix sur chacun des deux modèles selon les stocks disponibles chez les marchands.

Meilleur prix pour le DJI Mavic Air :

Meilleur prix pour le DJI Mavic Air Combo :

Comme vous pouvez le voir ci-dessus dans ces tableaux de meilleur prix pour le Mavic Air de DJI, la plupart des marchands offrent les drones à un tarif inférieur.

Ainsi, le meilleur prix pour le DJI Mavic Air passe à 789,00 €, tandis que celui du Mavic Air Fly More tombe à 869,00 €.