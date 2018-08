Acheter le Huawei P Smart Plus : où trouver le meilleur prix ?

En juillet dernier, la marque chinoise Huawei dévoilait son smartphone Huawei P Smart+. Quelques semaines après, le produit est déjà disponible sur le marché français. Notre guide pour vous aider à trouver où acheter le Huawei P Smart Plus au meilleur prix.

Au delà du prix, le Huawei P Smart+ possède des caractéristiques très compétitives : le smartphone intègre un SoC Kirin 710 (qui appartient à la nouvelle gamme Nova 3 du fabricant) qui offre des performances qui vont bien au delà de la plupart des SoC milieu de gamme du marché. Le Huawei P Smart Plus fonctionne avec Android 8.1 Oreo, et permet de faire tourner les

On retrouve également un écran 6.3 pouces Full HD+, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, une double nano-SIM et un port MicroSD, un double capteur photo dorsal de 16 et 2 MPx (pour réaliser les effets « bokeh ») et un double capteur photo avant de 24 MPx (avec grand angle f/2.0) et 2MPx. Au niveau de l’autonomie, le Huawei P Smart Plus intègre une batterie de 3.340 mAh. Bref, le smartphone Huawei P Smart+ est un bon compromis d’un point de vue rapport qualité prix.

Acheter le Huawei P Smart+ au meilleur prix

Le géant du e-commerce Amazon a frappé un grand coup puisqu’il a réussi à négocier une exclusivité pour le Huawei P Smart Plus avec un prix hautement compétitif. Celui-ci est donc disponible à partir d’aujourd’hui 9 août 2018 jusqu’au 2 octobre 2018 en exclusivité sur le site marchand. On retrouve la couleur noire et le violet irisé à l’achat.

Au niveau du prix, le Huawei P Smart Plus est vendu pour 299 euros – une offre qui inclut les écouteurs Bluetooth Sport Lite AM61. Cette offre n’est valable que jusqu’au 2 octobre 2018 – date à laquelle d’autres marchands pourront également commercialiser le smartphone.

Voir l’offre

Une fois que les autres marchands auront intégré l’offre du Huawei P Smart Plus, nous vous donneront un comparatif des prix du smartphone entre les différents marchands.