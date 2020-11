Activision Blizzard veut voir ses meilleures franchises sur iOS et Android

A l’instar de nombreux autres géants de l’industrie vidéoludique, Activision Blizzard mise lui aussi sur le jeux vidéo mobile, en plus de ses activités sur consoles et PC. Le groupe propose notamment la déclinaison mobile de son jeu phare Call of Duty, qui permet bien sûr à la firme d’engranger quelques millions de dollars supplémentaires, le jeu ayant récemment dépassé les 300 millions de téléchargements. Durant une récente réunion, il a été indiqué aux investisseurs que tout l’univers Activision Blizzard pourrait bientôt être décliné sur iOS et Android.

Tout l’univers Activision-Blizzard bientôt sur mobiles

« Nous devons nous assurer que nous autorisons nos franchises sur les milliards d’appareils mobiles qui sont disponibles en ce moment. C’est de loin notre plus grande opportunité, et nous investissons de manière significative pour en tirer profit et faire en sorte que toutes nos franchises deviennent mobiles au fil du temps. C’est vraiment, vraiment important pour nous » explique Daniel Alegre pour le compte d’Activision.

Outre Call of Duty : Mobile, Activision Blizzard va très bientôt décliner deux autres franchises très appréciées, à savoir Crash Bandicoot et Diablo. Dans le courant de l’année 2021, les joueurs iOS et Android vont donc avoir le plaisir de jouer à Crash: On the Run, un jeu Crash Bandicoot développé exclusivement pour le jeu nomade. Idem du côté de Diablo Immortal, qui devrait arriver l’année prochaine.

Parmi les autres franchises Activision Blizzard qui pourraient arriver sur mobiles, on citera notamment Overwatch, mais également le très apprécié StarCraft. L’autre poule aux oeufs d’or chez l’éditeur est un certain Warcraft, mais pour l’heure, aucun jeu estampillé Warcraft n’est prévu sur mobiles.

Durant les mois de juin, juillet et septembre, le jeu mobile a rapporté 660 millions de dollars à Activision Blizzard, soit davantage que le jeu sur PC (515 millions) et un peu moins que le jeu sur consoles (695 millions).