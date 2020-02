Un nouveau jeu Crash Bandicoot annoncé sur mobile

Ce n’est pas vraiment l’annonce que l’on attendait, mais elle est bien officielle. Crash Bandicoot reviendra dans un jeu inédit en 2020, mais ce sera d’abord sur mobile avec un runner tout ce qu’il y a de plus classique. D’après les premières informations, le jeu devrait s’appelait Crash Bandicoot On The Run et pourrait débarquer d’ici cet été. Activision confit son bandicoot à King, qui est bien connu pour avoir développé le fameux Candy Crush.

Crash Bandicoot est de retour !

Si nous n’avons toujours pas de date de sortie pour le moment, on peut voir que le jeu semble déjà bien avancer et qu’il proposera plusieurs objectifs. Outre le fait de devoir faire des run toujours plus longs, il sera possible de construire et gérer notre base directement sur les îles Sanity.

D’après les premiers éléments de la page test du jeu, il sera possible de jouer avec Crash, Coco Bandicoot (sa sœur) et Neo Cortex (son pire ennemi). D’autres personnages de l’univers Crash Bandicoot seront également disponibles, mais nous ne savons pas s’ils seront jouables.

Crash Bandicoot On The Run arrivera dix ans après le dernier jeu mobile (qui était Crash Nitro Kart 2 en mai 2010). Il est important de noter qu’il devrait s’agir d’un jeu mobile qui aura pour rôle d’accompagner la sortie d’un nouveau jeu sur console dans les prochains mois.

D’après la description du jeu, tout porte à croire qu’il s’agira un jeu gratuit (free-to-play) qui disposera d’options d’achats intégrés. Lors des différents run, il sera possible de prendre des raccourcis, collecter des fruits wumpa, trouver des secrets, et faire face à des caisses de TNT (qu’il faudra bien entendu éviter).

Appel à tous les Bandicoots! Le crash est de retour, cette fois sur mobile ! Lancez-vous dans une toute nouvelle aventure avec vos personnages préférés et mettez un terme au plan diabolique du Dr Neo Cortex pour détruire le multivers !

Dans ce nouvel épisode, le Dr Neo Cortex a envoyé des hommes de main mutagènes à travers le multivers pour asservir toutes les dimensions. Avec l’aide de sa soeur fougueuse Coco, Crash doit frapper et renvoyer les sbires de Cortex dans leurs propres mondes!

Préparez-vous à vous lancer dans la folie avec ce nouveau jeu Crash !

Pour rappel, Crash Bandicoot est revenu sur le devant de la scène en juin 2017 avec Crash Bandicoot N Sane Trilogy sur PS4, ainsi qu’en 2018 sur Xbox One, PC et Switch. Puis en 2019 avec Crash Team Racing Nitro Fueled qui sont tous les deux des remakes au gros succès. Il est donc logique de voir l’intérêt d’Activision sur le retour de cette licence.