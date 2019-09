Call of Duty Mobile débarque bientôt sur iOS et Android (avec du Battle Royale dedans)

Call of Duty Mobile disponible dans quelques jours

En mars dernier, Activision confirmait l’arrivée prochaine en Europe de Call of Duty Mobile, à destination des terminaux sous iOS et Android. Aujourd’hui, le géant américain a confirmé que le jeu sera lancé dès ce 1er octobre, dans le monde entier… mis à part en Chine, au Vietnam et en Belgique.

Un Call of Duty Mobile proposé en free-to-play, et qui inclura donc de nombreux achats in-app. On y retrouvera des maps, des modes, des armes et des personnages issus de la plupart des opus de la saga, y compris les séries Modern Warfare et Black Ops. Un opus mobile développé par Timi Studio, pour le compte de l’ogre chinois Tencent.

Un mode Battle Royale (forcément)

C’était inévitable, après le succès de PUBG et Fortnite, ce « nouveau » Call of Duty version mobile va lui aussi disposer d’un mode Battle Royale. « Jusqu’à 100 combattants se battront pour leur survie sur une carte conçue exclusivement pour le titre mobile avec des lieux inspirés de la franchise Call of Duty » s’enflamme Activision. Mouais…

L’éditeur précise que ce Call of Duty Mobile sera lancé avec de nombreux modes multijoueur, en plus du Battle Royale, et que de nouveaux modes et contenus seront ajoutés au fil des semaines, sans oublier des évènements à durée limitée. Pour Activision, le but est bien sûr de faire vivre son jeu aussi longtemps que possible, comme c’est le cas de Fortnite notamment, qui propose très régulièrement des nouveautés pour pousser les joueurs à lancer encore et encore le jeu…

En ce qui concerne le « vrai » Call of Duty de cette année 2019, il s’agira du remake de Modern Warfare, dont la sortie est programmée pour la fin du mois d’octobre. Un opus qui pourrait lui aussi profiter d’un mode Battle Royale, proposé en début d’année 2020 via une mise à jour gratuite.