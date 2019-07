Adieu Netflix, l’intégrale Friends sera bientôt sur HBO Max

Friends, de Netflix à HBO Max

Cela fait quelques mois maintenant que les fans de Friends redoutent la disparition de leur série fétiche du catalogue Netflix. En fin d’année dernière déjà, la série était presque sur le départ, mais Netflix n’avait alors pas hésité à débourser la somme non négligeable d’environ 100 millions de dollars pour payer WarnerMedia. Toutefois, la disparition de Friends n’est plus qu’une question de mois, puisque la série sera bientôt sur HBO Max.

En effet, WarnerMedia a officialisé l’appellation de sa nouvelle plateforme de streaming, qui sera lancée dans le courant du printemps 2020. Cette dernière proposera des dizaines de milliers d’heures de contenus, dont l’intégrale de Friends, soit un total de 236 épisodes tout de même.

WarnerMedia a également annoncé la conclusion d’un partenariat avec Greg Berlanti et Reese Witherspoon, pour la production de divers films, diffusés évidemment en exclusivité sur HBO Max. WarnerMedia a d’ores et déjà confirmé que sa plateforme proposera également l’intégrale du Prince de Bel-Air, ou encore Pretty Little Liars. Evidemment, HBO Max sera également la plateforme de prédilection pour tous les contenus estampillés Warner Bros.

« HBO Max réunira les diverses richesses de WarnerMedia pour créer une programmation et des expériences utilisateur inédites sur une plateforme de streaming » a indiqué Bob Greenblatt, président de WarnerMedia Entertainment.

Rappelons que si HBO Max rentrera en concurrence directe avec le géant Netflix, il devra également se frotter à un certain Hulu, à Amazon Prime Video, mais aussi au service de streaming made in Disney : Disney+. Aux Etats-Unis, Disney+ sera disponible dès le 12 novembre, avec un abonnement mensuel au tarif de 6,99 dollars, pour un tarif annuel de 70 dollars. Reste désormais à connaitre les tarifs de HBO Max, qui ne sera pas disponible pour sa part avant 2020. Reste à savoir maintenant si les utilisateurs sont prêts à payer 3, 4 voire 5 services de streaming vidéo, en plus de ceux dédiés à la musique et aux jeux vidéo (Google Stadia, UPlay+, PS Now…)…