AdopteUnMec fait évoluer son positionnement avec une publicité romantique et élégante : un baiser en apesanteur. Une manière plutôt originale de partager un instant rempli d’amour dans un monde qui va à 100 à l’heure !

Un baiser authentique sur une musique envoûtante

Manuel Conejo, le cofondateur du site de rencontre AdopteUnMec met en avant dans une vidéo d’une trentaine de secondes le moment d’intimité d’un couple qui s’échange un baiser en gravité zéro dans une station spatiale. La scène se déroule dans un décor somptueux et se voit magnifiée par la musique de Robert Francis, chanteur et guitariste californien, ayant pour titre « Dakota ». Le choix du titre n’est pas un hasard : il y a 20 ans, le chanteur a écrit ce morceau pour exprimer ses émotions après être sorti d’une relation amoureuse bien agitée. Les paroles poétiques et la mélodie accentuent le côté romantique de la publicité.

“Nous souhaitons placer les émotions au coeur de nos communications, en créant un baiser cinématographique loin des codes de la publicité afin de partager une vision poétique de l’intimité d’un couple. Ce film met en lumière ce moment suspendu et hors du temps, d’un baiser échangé, où plus rien ne compte, a part elle, a part lui. Le baiser est notre cadeau pour entamer 2018 : une pause en apesanteur, comme une bouffée d’air frais et d’amour” explique Alan Bento, directeur marketing France et International AdopteUnMec

Une création très originale

Ce spot TV, intitulé « Le baiser », est le résultat d’un travail acharné qui a duré une année entière et nécessité 60h de rush. Chaque détail qui le caractérise a été fait en interne, que ce soit le script, l’idée, le choix de la musique ou le casting. En créant cette campagne, Manuel Conejo avait pour objectif de proposer un baiser cinématographique différent de ce que l’on voit souvent à la télévision et les publicités : « L’intimité c’est de l’infiniment petit, et en même temps pour un couple ça peut représenter quelque chose d’infiniment grand. Ce film illustre un parallèle entre l’intimité et le fait qu’on soit bien peu de chose dans l’univers. »

À travers cette publicité, AdopteUnMec souhaite ainsi renouveler son image en douceur et proposer un nouveau positionnement plus élégant dont l’essence reste tout de même « La fraîcheur de la marque et son attachement à l’empowerment féminin ».

Pour ce site de rencontre dans lequel les filles sont les reines, cette campagne est une manière pour lui de se démarquer.