Affaire Khashoggi : Twitter ferme un réseau de bots pro-saoudiens

Pour rappel, le journaliste saoudien s’est rendu au consulat d’Arabie Saoudite le 2 octobre, date depuis laquelle il n’a plus donné de nouvelles. Après une enquête durant laquelle il a été supposé que le gouvernement était coupable de tortures et d’assassinat, Riyad a finalement reconnu que Khashoggi était décédé dans le consulat. Selon le pays, une altercation entre le journaliste et les personnes qu’il venait rencontrer aurait dégénéré au point d’entraîner sa mort. L’Arabie Saoudite n’a pas évoqué les tortures.

Pour les bots, l’assassinat de Khashoggi était une campagne menée « contre le royaume »

Outre la déclaration de l’Arabie Saoudite, cette affaire a un retentissement global depuis la disparition du journaliste, puisque celui-ci écrivait régulièrement des tribunes pour le Washington Post. Dans ses articles, Jamal Khashoggi dénonçait régulièrement la censure du pays ou la guerre au Yémen, soit plusieurs sujets jugés sensibles en Arabie Saoudite. De fait, Twitter s’est également emparé de l’affaire par le biais de nombreux bots chargés de partager des contenus en faveur de Riyad. La plateforme indique avoir neutralisé le réseau. Les comptes concernés postaient des messages tels que : « Depuis le tout début, de fausses déclarations ont essayé de relier la disparition ou le meurtre de #JamalKhashoggi au royaume. C’est une campagne qu’ils mènent contre le royaume ».

Après que Nbc News ait révélé la nouvelle, Twitter a annoncé qu’il n’était pas au courant de ce réseau en particulier, bien qu’un porte-parole de l’entreprise ait confirmé la suppression préalable de plusieurs comptes liés à la campagne d’influence pro-saoudienne. De fait, la plateforme sociale a supprimé ces bots, précisant que le réseau avait enfreint la directive sur les publications intempestives. Pour rappel, c’est justement ce point qui permet à Twitter de supprimer des comptes, et plus précisément des bots puisque ces derniers publient un nombre particulièrement conséquent de messages automatisés, et surtout, identiques.

