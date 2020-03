Disney+ : voici l’intégralité des contenus disponibles en France !

Disney+ précise son catalogue en France

Plus quelques jours à patienter avant de pouvoir découvrir enfin le service Disney+ en France. C’est en effet le 24 mars prochain que la plateforme de streaming sera disponible chez nous, quelques mois après le lancement américain. Aujourd’hui, Disney a décidé de dévoiler l’intégralité des contenus qui seront présents sur la plateforme, et oui, Les Simpson seront bien de la partie.

Au total, Disney annonce que ce sont plus de 500 films et 300 séries qui seront proposées sur Disney+, dont l’intégralité des Simpson (soit 30 saisons et 600 épisodes tout de même !). La plateforme hébergera également 26 créations de type « Disney+ Originals« . Parmi celles-ci, High School Musical : la comédie musicale – la série, Le Monde selon Jeff Goldblum, La Belle et le Clochards, et Il était une fois les Imagineers, les visionnaires Disney.

Selon le groupe américain : « Disney+ offre aux utilisateurs de tous âges l’accès à une collection inégalée de programmes inédits et à un vaste catalogue de contenus représentant près d’un siècle de créativité Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, et bien plus encore« .

On y retrouvera ainsi Les Gardiens de la Galaxie, Ultimate Spider-Man, Les Agents du SHIELD, mais aussi de nombreux contenus Star Wars, avec les 7 premiers films de la saga, tous les épisodes de The Clone Wars, mais aussi The Mandalorian. Une soixantaine de productions Pixar sont également de la partie, sans oublier du contenu de chez National Geographic.

Bien sûr, on y retrouvera aussi le précieux catalogue Disney, avec de très nombreux dessins animés dont des classiques, comme Cendrillon ou Merlin l’Enchanteur, mais aussi des succès plus récents comme La Reine des Neiges ou encore Vaiana. Des films seront également de la partie, avec là encore de bons vieux classiques comme Maman J’ai Raté l’Avion, Madame Doubtfire ou encore Sister Act, sans oublier bien sûr Avatar (dont le deuxième opus est attendu pour 2021). Enfin, les plus anciens seront sans doute ravis de retrouver La Bande à Picsou ou encore La Bande à Dingo, sans oublier Tic & Tac : Rangers du Risque et même Myster Mask.

Rappelons que l’abonnement Disney+ sera proposé à 6,99€ par mois en France. L’intégralité du contenu de Disney+ en France est à retrouver en source de cet article.