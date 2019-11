Air Race E : Airbus va organiser une course d’avions à propulsion électrique en 2020

Les courses ont toujours été un secteur d’innovation majeur. Et c’est d’autant plus vrai en matière automobile où les écuries ont souvent accompagné les changements technologiques les plus emblématiques. C’est justement l’objectif d’Air Race E, la nouvelle compétition qui sera organisée à partir de l’an prochain sous l’égide d’Airbus.

Ce tournoi de courses aériennes verra s’affronter des avions à propulsion électriques. Les modèles viennent d’être dévoilés au salon aéronautique de Dubaï. Conçu par l’entreprise britannique Condor Aviation, le White Lightning est capable d’atteindre une vitesse de vol de 482 Km/h sur un circuit de 5km. Il y a cependant un gros bémol : ses batteries au lithium ne lui permettent de tenir que cinq minutes à haute intensité et dix minutes à puissance réduite.

« Une vitrine de l’aviation verte »

Selon Jeff Walkman, le directeur général d’Air Race E : «La série de courses fournira un banc d’essai pour l’innovation et accélérera le voyage vers les déplacements commerciaux électriques ». Sur leur site, les organisateurs précisent également souhaiter que le tournoi soit une vitrine de l’aviation verte : « Nous encourageons l’utilisation de sources d’énergie plus propres dans les transports et contribuerons à relever ce défi mondial. Les futures plateformes de transport nécessiteront des solutions d’alimentation électrique basées sur celles développées pour Air Race E. »

En ce qui concerne la compétition proprement dite, il reste encore quelques détails à régler mais le projet avance bien. Les organisateurs viennent en effet de dévoiler les huit équipes prévues pour concourir.

L’aspect compétitif pourrait en tout cas booster la recherche dans le domaine du vol électrique. De nombreux projets sont actuellement en cours. C’est notamment le cas au Japon où une première voiture volante électrique a été présentée. Aux États-Unis, Uber et la NASA travaillent ensemble sur le sujet avec la ferme intention d’innover pour résoudre les problèmes encore existants.