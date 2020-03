Airbnb annonce un dédommagement pour tous ses hôtes

Il y a quelques semaines, nous écrivions sur le fait qu’Airbnb cherchait une solution pour satisfaire aussi bien ses hôtes que les voyageurs suite aux perturbations liées au COVID-19. Brian Chesky, PDG d’Airbnb, avait déclaré : « En réponse aux événements extraordinaires et à la perturbation mondiale des voyages causés par COVID-19, nous annonçons aujourd’hui la mise à jour de la couverture de la politique d’Airbnb en matière de circonstances atténuantes. Cette politique s’applique désormais aux réservations existantes pour des séjours et des expériences Airbnb effectuées au plus tard le 14 mars 2020, avec des dates d’enregistrement entre le 14 mars 2020 et le 14 avril 2020. «

Aujourd’hui, Airbnb a annoncé qu’un budget de 250 millions de dollars sera consacré aux hôtes touchés par les conséquences de la pandémie. Pour faire simple, si un utilisateur annule une réservation pour l’enregistrement entre le 14 mars et le 31 mai pour une raison liée à COVID-19, Airbnb paiera à l’hôte 25% de ce qu’il aurait normalement reçu dans le cadre de sa politique d’annulation. Airbnb assure que cette politique s’appliquera à tous ses hôtes au cours de cette période.

Brian Chesky, a une nouvelle fois pris contact avec ses hôtes en expliquant : « Nous avons décidé que nous devions permettre à vos clients d’annuler et de recevoir un remboursement complet, y compris tous nos frais. Sachez que cette décision n’était pas une décision commerciale, mais qu’elle était fondée sur la protection de la santé publique. Cependant, bien que je pense que nous ayons fait ce qu’il fallait en accordant la priorité à la santé et à la sécurité, je suis désolé que nous ayons communiqué cette décision aux invités sans vous consulter, comme le devraient les partenaires. Nous avons eu des retours de votre part et nous savons que nous aurions pu être de meilleurs partenaires ».

À partir d’avril, les hôtes pourront demander des dédommagements pouvant atteindre 5 000 dollars. En ce qui concerne les invités qui souhaitent montrer leur soutien pendant cette période, ils pourront eux aussi effectuer des paiements directement aux hôtes.

Voici une vidéo FAQ entre Brian Chesky et quelques hôtes pour en savoir plus sur la situation.