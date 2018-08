Airbnb : Non, vous ne pourrez pas dormir en haut de la Grande Muraille de Chine

Et si vous passiez la nuit au sommet de la Grande Muraille de Chine ? C’est peu ou prou, l’idée que le site de location entre particuliers Airbnb voulait proposer à ses clients. Cela ne sera finalement pas possible…

Airbnb fait marche arrière concernant la Muraille de Chine

Cette initiative s’inscrivait dans un plan à grande échelle de la part du site. « Win the Sleepover of Your Dreams. » (Gagnez la nuit de vos rêves). un programme qui a déjà emmené les clients d’Airbnb au sommet d’une piste de saut à ski olympique, dans une maison flottante sur la Tamise ou encore à Ellis Island, la fameuse île de la statue de la Liberté.

Pour faire gagner ce concours, Airbnb, demandait aux différents participants à la compétition de répondre à une question plutôt compliquée.

Pourquoi est-il plus important aujourd’hui que jamais, de rompre les barrières entre les cultures ? Comment voudriez-vous construire de nouvelles connexions ?

Mais, Airbnb a finalement dû annuler le concours.

Une grosse polémique sur les réseaux sociaux

Mais que s’est-il donc passé pour en arriver là ? Et bien tout simplement, les Chinois n’ont pas apprécié la mauvaise blague. Ils ont considéré que louer une chambre au sommet d’une part majeure de leur héritage culturel n’était pas vraiment une bonne façon de nouer de nouvelles relations.

Airbnb a donc dû faire marche arrière, en reconnaissant que leur idée n’avait pas forcément été la meilleure. « La Chine est l’un de nos marchés les plus importants, où nous avons établi un certain nombre de partenariats avec des dirigeants et des organisations locales pour promouvoir des voyages durables, locaux et authentiques en Chine. »

On imagine bien qu’Airbnb ne puisse pas se permettre de tirer un trait sur le marché chinois. Et ce, même si Airbnb avait un accord avec une entreprise publique… Les habitants n’ont pas vraiment accepté. La mauvaise nouvelle a forcément énervé de nombreux internautes ayant participé aux concours et qui voient leur rêve de remporter cette nuit magique s’envoler. Ces derniers l’auront fait savoir sur les réseaux sociaux.