AirPods 2 : des écouteurs impossibles à réparer selon iFixit

Les AirPods 2 sur le modèle des premiers

Il y a quelques semaines, on découvrait la nouvelle génération des écouteurs d’Apple, les AirPods 2. Des écouteurs qui devraient ravir les amateurs de la marque à la pomme alors que le premier modèle avait déjà été de très bonne qualité.

Mais en revanche, du côté du site spécialisé dans les réparations iFixit, le bilan n’est pas aussi positif, loin de là. Là encore, c’est presque une habitude pour les produits Apple. Le premier modèle d’écouteurs avait eu le droit à une critique acerbe des spécialistes. Là ? C’est tout simplement le même bilan à peu de chose près. Il suffit de lire le résumé pour s’en convaincre.

Ils ne sont pas conçus pour être réparés. Aucun composant matériel n’est accessible sans endommager le périphérique.

En clair, le jour où ils vous lâcheront, il faudra aller voir ailleurs ou bien en racheter.

Un produit « jetable »

Une définition qui correspond bien entendu à l’envie d’Apple, avec son écosystème fermé, ses produits qui ne peuvent pas vraiment se réparer à l’extérieur de son cercle très fermé.

Mais le site iFixit note toutefois quelques avantages concrets. Notamment du côté de la charnière en métal du boîtier qui serait beaucoup plus solide que sur le modèle précédent, mais aussi les écouteurs qui sont nettement plus résistants à l’eau, ce qui est un avantage non négligeable. Pour autant, cela ne permet pas non plus de sauver la vision d’ensemble des écouteurs qui obtiennent la note astronomique de… ZERO en score de « réparabilité ». C’est un article « jetable » résume l’équipe de iFixit. Un peu dommage pour un gadget vendu à 229 euros.

Résultat, on vous conseille quand même d’éviter le modèle en or massif. Ce serait dommage de lâcher une fortune si vous avez ensuite un problème technique et qu’il faudra ensuite les échanger.

Source