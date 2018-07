Et si vous optiez pour les AirPods en or massif ?

Exhiber son bronzage au bureau en rentrant des vacances, c’est déjà dépassé… Mieux vaut la jouer un peu bling-bling avec ces AirPods en or. Une série que l’on doit à Brikk.

Le premium que vous méritez

Votre iPhone X dans la poche le prouve, vous avez le goût des bonnes choses, même s’il faut parfois ne pas regarder à la dépense. Fan de musique vous avez naturellement craqué pour les AirPods que vous n’avez payés « que » 179 €. Presque un cadeau de la part de l’entreprise à la pomme ! Heureusement, Brikk a pensé à vous, si vous avez quelques milliers d’euros qui traînent pour rien sur un compte en banque.

La marque vous propose trois modèles de luxe. Tout d’abord, on trouve deux modèles avec les boîtiers et AirPods en or (24 carats) ou or rose (18 carats) vendus à 4.995 dollars. Si ce n’est pas encore suffisant, la version platinum 950 se négocie à 9.995 dollars.

Pour ce prix là, vous aurez donc le droit à des écouteurs décorés à la main avec des petits diamants. Mais, honnêtement, c’est bien la seule différence.

Il faut reconnaître que les écouteurs sans fil d’Apple sont vraiment un bon produit (que vous pourrez même utiliser sur Android). La qualité sonore est acceptable et l’autonomie est vraiment intéressante. Mais, si vous réfléchissez sérieusement à vous laisser convaincre par le produit de Brikk, on vous conseille tout de même d’attendre au moins quelques semaines de plus.

En effet, Apple devrait bientôt lancer toute une nouvelle génération d’AirPods. Et si vous dépensez une fortune pour des écouteurs, ce n’est sans doute pas pour qu’ils soient aussi vite obsolètes.