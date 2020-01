En 2019, de nombreuses rumeurs évoquaient le développement par Apple d’un produit similaire aux localisateurs d’objets de Tile. Pour rappel, ce type d’accessoire s’attache aux objets comme les portefeuilles, les télécommandes, les clefs. Si l’utilisateur égare l’objet, il peut facilement retrouver celui-ci grâce à une application sur son smartphone.

Les rumeurs évoquaient la possibilité qu’Apple présente son concurrent des produits Tile lors de la présentation de l’iPhone 11. Et pour anticiper l’arrivée de ce nouveau concurrent, la société Tile avait même noué un partenariat avec Google pour que son logiciel soit mieux intégré avec Android.

Mais malheureusement (ou pas), ce produit n’a pas été présenté lors de la keynote Apple.

Cela ne signifierait cependant pas que ce produit, dont le nom serait « AirTags », a été abandonné.

Et d’après un récent article de Mac Rumours, qui cite une note de l’analyste Ming-Chi Kuo, il est fort probable que les AirTags soient présentés cette année. Le média évoque également la possibilité que ce produit utilise la puce Wideband présente sur les récents iPhone. Grâce à celle-ci, il serait possible que l’utilisateur détecte ses objets égarés avec plus de précision que celle des localisateurs d’objets qui n’utilisent que le Wi-Fi ou le Bluetooth.

Un casque sans fil haut de gamme et un tapis de chargements sans fil seraient aussi dans les tuyaux

En plus des AirTags, l’article de Mac Rumours évoque aussi la possibilité qu’Apple lance deux autres nouveaux accessoires : un casque audio sans fil haut de gamme ainsi qu’un tapis de recharge sans fil.

En ce qui concerne le casque, on a encore peu de détails. Mais il s’agira certainement d’un casque audio Bluetooth.

Et pour le tapis de recharge sans fil, il s’agirait d’un produit proche de l’AirPower.

Pour rappel, l’AirPower a été annoncé par Apple en septembre 2017. Cependant, le produit n’a jamais été commercialisé. Et en mars 2019, la firme déclarait que le projet a été annulé. « Après beaucoup d’efforts, nous avons conclu que l’AirPower n’atteignait pas nos standards élevés, et nous annulons le projet […] Nous continuons à penser que l’avenir sera sans fil, et nous nous engageons à pousser l’expérience sans fil toujours plus loin », avait indiqué un responsable.

La nouvelle rumeur lancée par MacRumours redonne de l’espoir à ceux qui avaient attendu ce produit.