Alexa, l’Echo Dot, l’Echo et l’Echo Plus débarqueront en France ce 14 avril

Amazon devrait finalement proposer ses trois enceintes intelligentes à partir du 14 avril. Les accessoires se seront fait longtemps attendre, tout comme l’assistant Alexa en français…

Faire passer son assistant Alexa de la langue de Shakespeare à celle de Molière. Le défi aura pris trois ans pour Amazon. Selon nos confrères du site spécialisé Tomsguide, l’entreprise de Jeff Bezos va enfin déployer ses enceintes connectées en France le 14 avril prochain, équipées de l’assistant intelligent Alexa.

Le problème linguistique enfin réglé

La langue était à priori un vrai problème pour faire fonctionner l’assistant. Samsung rencontre aujourd’hui le même problème avec Bixby. Mais, alors que la concurrence va s’étoffer notamment avec le HomePod, s’installer sur de nouveaux marchés résonne comme une évidence pour Amazon. Sa domination sur le marché américain ne suffira pas éternellement. Les Français vont voir arriver en même temps le HomePod d’Apple et les boîtiers d’Amazon, alors que seul Google Home était présent aujourd’hui en français. La firme de Mountain View a d’ailleurs réussi de très bonnes ventes lors des fêtes de fin d’année.

C’est sans doute pour arriver le mieux armé possible face à la concurrence, qu’Amazon a pris son temps pour lancer ses enceintes chez nous. L’entreprise voulait ainsi nouer des partenariats pour disposer d’applications variées dès le lancement. On sait ainsi que plusieurs entreprises et médias seront prêts dès le début. Un positionnement fort d’Amazon qui considère la France comme un marché potentiellement important.

Bonne nouvelle aussi, la mise à jour linguistique d’Alexa concerne différents équipements. On peut notamment penser à ceux du spécialiste de l’audio Sonos. Par ailleurs, des entreprises avec des équipements compatibles comme Harman devraient aussi en profiter pour lancer leurs produits en France.

Du côté d’Amazon, on ignore encore si Echo Show, l’assistant doté d’un écran sera aussi lancé dans l’Hexagone. Selon les premières informations disponibles, il faudra sans doute attendre encore un peu. Amazon se concentrant sur les versions audio dans un premier temps. Mais, alors que l’on a désormais attendu 3 ans, que représentent quelques mois de plus ?