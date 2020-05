Amazon abandonne l’Echo Look, son produit axé sur la mode

Si Amazon est aujourd’hui le leader des enceintes connectées, c’est parce que le géant du e-commerce est arrivé en premier sur ce marché. Pour rappel, la première enceinte Amazon Echo a été lancée en 2014. Et depuis, l’entreprise a lancé de nombreuses variantes de cette première enceinte. Parmi celles-ci, il y a l’Echo Look, un produit équipé d’une caméra (mais pas d’écran) et qui était axé sur la mode, mais qui devait aussi aider Amazon à faire le lien entre les utilisateurs d’Alexa et les produits en vente sur le site de e-commerce.

En plus des fonctionnalités basiques d’Alexa, l’Echo Look permettait à l’utilisateur de prendre des photos, mais aussi d’obtenir des recommandations sur leurs tenues grâce à une fonctionnalité appelée Style Check.

Malheureusement, si d’autres enceintes d’Amazon ont fait un tabac, celle-ci ne semble pas avoir eu le succès escompté.

Un produit Amazon Echo qui n’a pas cartonné

Amazon n’a jamais sorti de nouvelle version de l’Echo Look. Et cette semaine, l’entreprise a même décidé de mettre fin à ce produit. D’après le site Voicebot.ai, voici le message qu’Amazon a envoyé aux utilisateurs de l’Echo Look, pour prévenir ceux-ci : « Lorsque nous avons lancé Echo Look il y a trois ans, notre objectif était de former Alexa à devenir un assistant de style en tant que nouvelle façon d’appliquer l’IA et l’apprentissage automatique à la mode. Avec l’aide de nos clients, nous avons fait évoluer le service, permettant à Alexa de donner des conseils de tenue et des recommandations de style. Depuis, nous avons déplacé les fonctionnalités Style by Alexa dans l’application Amazon Shopping et vers des appareils compatibles Alexa, ce qui les rend encore plus pratiques et disponibles pour davantage de clients Amazon. Pour cette raison, nous avons décidé qu’il était temps de fermer Echo Look. À partir du 24 juillet 2020, Echo Look et son application ne fonctionneront plus. Les clients pourront toujours profiter des conseils de style d’Alexa via l’application Amazon Shopping et d’autres appareils compatibles Alexa. Nous sommes impatients de continuer à soutenir nos clients et leurs besoins de style avec Alexa. »

En d’autres termes, Amazon n’abandonne pas l’idée de recommander des styles vestimentaires à ses utilisateurs, mais abandonne tout simplement le format particulier (une petite enceinte avec une caméra) de l’Echo Look. D’autres enceintes connectées sont dotées d’une caméra, mais celle-ci sert plus à faire des visioconférences qu’à prendre des photos ou bien à avoir des retours le style vestimentaire.