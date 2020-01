Après Final Fantasy VII Remake, au tour de CyberPunk 2077 d’être reporté (à la fin de l’année…)

Un report aussi pour CyberPunk 2077

Il y a quelques jours, les gamers du monde entier apprenaient le report du très attendu remake de Final Fantasy VII. Attendu initialement pour début mars, le jeu de Square Enix arrivera finalement sur PS4 le mois suivant. Idem du côté du nouveau Avengers, attendu initialement pour mai, et décalé récemment à septembre. Aujourd’hui, ces mêmes gamers sont confrontés à un nouveau report, celui de CyberPunk 2077…

En effet, celui que beaucoup considèrent déjà comme le GOTY 2020 (alors que l’on n’a pas réellement pu voir grand chose du jeu), était fermement attendu pour le mois de mai. C’est via Twitter que CD Projekt RED, les développeurs du jeu, ont tenu à annoncer le report de CyberPunk 2077.

CyberPunk 2077 désormais attendu pour le 17 septembre

« CyberPunk 2077 ne sera pas prêt pour le mois d’avril, et nous avons décidé de reporter la date de sortie au 17 septembre 2020 » expliquent ainsi les développeurs du jeu, à qui l’on doit également The Witcher. Les développeurs promettent que le jeu est d’ores et déjà terminé et jouable, mais qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour finaliser le tout.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020

« Le fait de reporter le jeu nous laissera les précieux mois nécessaires dont nous avons besoin pour rendre le jeu parfait » promettent Marcin Iwinski et Adam Badowski, pour CD Projekt RED. Reste à savoir maintenant quand seront disponibles les nouvelles PS5 et Xbox, et si ce CyberPunk 2077 sera proposé également sur ces machines, en plus des versions PS4 et Xbox One.

Pour la petite anecdote, rappelons qu’un certain Shigeru Miyamoto a dit un jour : « un jeu retardé pourra éventuellement être bon, mais un jeu développé dans la précipitation sera toujours mauvais… » Reste à savoir maintenant ce que donnera ce CyberPunk 2077, très attendu, mais toujours très mystérieux. Réponse en septembre donc.