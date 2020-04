Alita : Battle Angel 2 , le film aura-t-il droit à une suite ?

En 2019, c’était l’une des bonnes surprises dans les salles obscures. Le film Alita: Battle Angel débarquait au cinéma, nous prenant au dépourvu. Le film rêvé par James Cameron et Robert Rodriguez se révélait attachant, touchant, rythmé… A plus forte raison alors que dans un premier temps, c’est plutôt le scepticisme qui était de rigueur, notamment chez les fans du manga. Mais le résultat, et surtout sa fin, génialement ouverte en forme de cliffangher laissant la possibilité d’un univers étendu prendre forme nous laissait espérer une suite. Mais, pour l’instant, pas un mot ou presque. C’est un des acteurs qui vient de s’y coller.

Alita : Battle Angel, la suite rêvée ?

Alors peut-on croire en une suite à ce film ? Il possède deux vrais points faibles. Au-delà des critiques, c’est le box-office qui aura été cruel avec seulement 404 millions pour un budget annoncé à 170 millions. Mais, la machine à cash Disney pourrait changer les choses. Le problème étant : est-ce que Disney le veut vraiment ? Il s’agit là du second point faible de Alita: Battle Angel. Après le rachat de Fox, c’est Disney qui est aux manettes et l’entreprise n’a pas vraiment besoin d’une nouvelle franchise à succès. C’est bien ce qu’a expliqué Christoph Waltz, l’interprète d’Ido, dans une interview à Collider.

Vous savez, c’était la Fox et la Fox n’existe plus. Maintenant, c’est Disney. Peut-être qu’il n’a pas sa place dans la Disneyfication, mais je n’en sais rien. Je n’en sais rien. Peut-être qu’ils travaillent sur quelque chose et je ne serais pas la première personne à en entendre parler, mais en attendant, je n’ai rien entendu.

Dans tous les cas, il a confirmé qu’il serait bel et bien partant. Difficile d’imaginer une suite sans lui. C’est donc une bonne nouvelle. Mais en attendant, il faudra se contenter des mangas.