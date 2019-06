Alors que Google, Sony et Microsoft brillent, la branche gaming d’Amazon est en difficulté

Avec l’actualité assez forte autour du jeu vidéo en ce moment, on pourrait penser que tout est beau pour tout le monde ! Google semble confiant à l’idée de lancer Stadia en novembre. Malgré sa non-présence à l’E3, Sony à fait tout de même parler de lui, de sa PS5, et de ses jeux avec l’annonce de la date de sortie de Final Fantasy VII Remake ainsi que de la béta en exclusivité de Marvel’s Avengers. Et Microsoft a livré un solide E3 avec l’annonce du Project Scarlett pour fin 2020. Malheureusement, ce n’est pas tout rose pour tout le monde. Alors qu’on l’attendait pour une entrée fracassante dans cette industrie du jeu vidéo, Amazon semble bien en difficulté.

Des licenciements du côté d’Amazon Game Studios

Nous devons cette information à Jason Schreier, rédacteur chez Kotaku, qui a révélé qu’en plein E3, alors que le monde du jeu vidéo était en fête, Amazon a discrètement licencié une dizaine de personnes de sa branche Amazon Game Studios. On apprend ainsi que jeudi dernier, lors de l’ultime jour des festivités à Los Angeles, de nombreux employés de la branche jeux vidéo d’Amazon ont été convoqués. Ces derniers ont 60 jours pour postuler à un nouveau poste chez Amazon, mais loin de la partie gaming. Si d’ici 60 jours, les employés concernés n’ont pas trouvé de nouvel emploi, ils seront remerciés avec une prime de licenciement. Nos confrères de chez Kotaku ont ainsi contacté Amazon pour plus d’informations. Voici la réponse qu’ils ont obtenue.

Amazon Game Studios est en train de réorganiser certaines de nos équipes pour nous permettre de donner la priorité au développement de New World, Crucible et de nouveaux projets non annoncés que nous sommes impatients de révéler à l’avenir.

Ces changements sont le résultat de cycles de planification des activités, dans lesquels nous alignons les ressources sur les priorités évolutives à long terme. Nous travaillons en étroite collaboration avec tous les employés concernés par ces modifications pour les aider à trouver de nouveaux rôles au sein d’Amazon. Amazon est profondément engagé dans les jeux et continue d’investir massivement dans les studios de jeu Amazon, Twitch, Twitch Prime, AWS, nos activités de vente au détail et d’autres domaines au sein d’Amazon

Ces déclarations (faites via un communiqué d’un porte-parole d’Amazon) semblent être un peu étranges. Si Amazon Game veut mettre en avant le développement de New World ainsi que de Crucible, en plus des projets non annoncés, la logique voudrait qu’ils soient dans une phase de recrutement et non de licenciements.

