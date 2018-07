Alphabet (Google) déploiera ses ballons connectés au Kenya en 2019

Alphabet déploiera ses ballons « Loons » au Kenya en 2019 afin de connecter les zones reculées du pays. La maison-mère de Google travaille avec un opérateur local.

Les ballons connectés d’Alphabet, la maison-mère de Google, feront leurs premiers pas en Afrique en 2019. Appelés « Loons », ces ballons ont été développés par la division « X » (anciennement Google X) d’Alphabet. Le projet consiste à utiliser des ballons qui flottent dans les airs pour apporter de la connexion 4G aux endroits qui, faute d’infrastructures, n’y ont pas encore accès.

Ces ballons ont déjà fait leurs preuves au Porto Rico, où plus de 200 000 personnes ont pu avoir de nouveau accès à internet grâce au projet Loon, après le passage de l’ouragan Maria.

Au début du mois de juillet, on apprenait qu’Alphabet était en discussion avec des opérateurs au Kenya afin d’utiliser ces ballons pour connecter les zones reculées du pays.

Et aujourd’hui, on apprend via un article de Reuters qu’Alphabet a conclu un accord avec l’opérateur Telkom Kenya, qui utilisera ces ballons afin de connecter des zones rurales et suburbaines.

« Nous allons travailler très dur avec Loon, pour fournir le premier service mobile commercial, aussi rapidement que possible, en utilisant l’Internet par ballon de Loon en Afrique », a déclaré Aldo Mareuse, le patron de l’opérateur.

Loon, une entité à part entière au sein d’Alphabet

On notera que récemment, le projet Loon est sorti du laboratoire d’innovation d’Alphabet, X, pour devenir une entité à part entière (au même titre que X et Waymo) au sein de la maison-mère de Google. Son CEO est Alastair Westgarth.

« Loon est un réseau de ballons voyageant sur le bord de l’espace, conçu pour étendre la connectivité Internet aux personnes dans les zones rurales et éloignées du monde entier », lit-on sur le site web de la nouvelle compagnie.

Son arrivée en Afrique est importante dans la mesure où le continent regorge d’endroits où les habitants n’ont pas encore accès au réseau internet.