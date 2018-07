Ballons connectés et drones de livraison : la maison-mère de Google lance deux nouvelles filiales

Loon, qui fait des ballons connectés, et Wing, qui fait des drones de livraison, rejoignent la liste des entreprises d’Alphabet.

« X » (anciennement Google X), la société d’Alphabet dédiée aux projet expérimentaux, vient d’annoncer la promotion de deux projets : Loon et Wings.

Désormais, il s’agit de deux filiales à part entière d’Alphabet avec leurs propres dirigeants, au même titre que Google, « X » ou Waymo, la société qui développe des véhicules autonomes.

Pour rappel, Loon est un projet de ballons connectés. En substance, l’idée est de connecter des zones reculées et sans infrastructures avec ces ballons. Les Loons d’Alphabet ont déjà été utilisés au Costa Rica afin de reconnecter les sinistrés de l’ouragan Maria. Et actuellement, les responsables de ce projet discutent également avec des opérateurs au Kenya afin d’utiliser ces ballons pour connecter des zones reculées du pays.

Quant à Wing, il s’agit d’un projet de drones de livraison qui développe également une plateforme de gestion de ces drones.

« Wing construit un système de livraison de drones pour améliorer la vitesse, le coût et l’impact environnemental du transport de marchandises, et une plate-forme de gestion du trafic des appareils sans pilotes pour acheminer en toute sécurité les drones à travers notre ciel »

Le CEO de Loon sera Alastair Westgarth tandis que celui de Wing sera James Ryan Burgess.

Du prototype à la concrétisation

Bien entendu, la société X, à l’origine de ces projets se réjouit. « Le travail de X consiste à créer de nouvelles technologies radicales et à construire un pont entre une idée et un concept éprouvé. Maintenant que la technologie de base pour ces projets est construite, Loon et Wing sont prêts à lancer leurs produits dans le monde; C’est un travail qui est mieux fait en dehors de l’environnement centré sur le prototypage de X », explique Astro Teller, le « Captain of Moonshots » de X.

La promotion de Loon et Wing signifie également que désormais, l’ancien Google X pourra consacrer plus de ressources à d’autres projets tout aussi ambitieux.