Amazon Alexa arrive sur Windows 10

Amazon Alexa arrive sur les PC Windows 10 via une application.

Le CES de Las Vegas sera visiblement un champ de bataille entre Google et Amazon. Ces deux GAFA sont en effet tous les deux à fond dans l’intelligence artificielle. Et si les haut-parleurs propulsés par Amazon Alexa sont très populaires aux Etats-Unis, Google profite quant à lui de la première place d’Android sur le marché des smartphones pour déployer Google Assistant.

Mais Alexa devrait également arriver petit à petit sur d’autres types d’appareils. Comme je l’évoquais dans un précédent article, Amazon a récemment levé le voile sur un kit qui permettra aux constructeurs d’intégrer Alexa sur les accessoires connectés. Les produits ciblés ? Les montres, les casques ou encore bracelets fitness.

Et en plus des accessoires connectés, Amazon veut également que nous utilisions Alexa sur nos ordinateurs. En effet, on apprend que le géant du e-commerce va lancer une application Alexa pour Windows 10.

Et selon notre confrère The Verge, de nombreux constructeurs, pour ne citer que HP et Lenovo, prévoient d’intégrer cette application Alexa sur les ordinateurs qu’ils sortiront cette année.

Une application Windows 10 et une intégration avec Cortana

En 2017, Amazon a annoncé un partenariat avec Microsoft qui permet d’invoquer Cortana sur Alexa et Alexa sur Cortana. Un deal gagnant-gagnant qui permet aux deux intelligences artificielles de bénéficier de plus fonctionnalités. Cette intégration devait arriver avant la fin de l’année, mais a finalement retardé.

On notera que l’application Amazon Alexa sur Windows 10 annoncée est un projet différent de cette intégration entre Alexa et Cortana.

Avec une application dédiée à son intelligence artificielle pour Windows 10, que des constructeurs vont préinstaller sur leurs PC, Amazon montre une fois de plus son désir de rendre Alexa disponible sur tous les types d’appareils.

