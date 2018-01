L’intégration entre Cortana et Alexa n’est toujours pas là

Au mois d’août, Microsoft et Amazon avaient annoncé une intégration entre Cortana et Alexa. Grâce à celle-ci, il sera possible d’invoquer Alexa sur Cortana et inversement. Cependant, alors qu’elle devait arriver avant la fin de l’année, la fonctionnalité n’est toujours pas disponible. Mais Amazon et Microsoft rassurent qu’elle arrivera « bientôt ».

Pour faire face à Google, qui propose son intelligence artificielle Assistant sur de plus en plus d’appareils, Microsoft et Amazon ont décidé de s’allier. Ainsi, en août, les deux géants américains ont annoncé une intégration de leurs assistants Cortana et Alexa. Cette collaboration permet concrètement aux utilisateurs de Cortana de profiter des fonctionnalités d’Alexa et aux utilisateurs d’Alexa d’utiliser des fonctionnalités de Cortana. Il suffit, par exemple, de demander à Alexa d’ouvrir Cortana.

Cette intégration devait arriver avant la fin de l’année sur les haut-parleurs connectés d’Amazon ainsi que sur les ordinateurs sous Windows 10, puis sur les applications Cortana pour Android et iOS.

Mais comme l’ont fait remarquer de nombreux médias, cette intégration tarde à arriver

La bonne nouvelle, c’est que le projet n’a pas été abandonné. De son côté, Microsoft a indiqué qu’il en dira plus « bientôt » tandis qu’Amazon a indiqué qu’il travaille encore sur cette intégration qui devrait arriver « bientôt ». Ni Microsoft, ni Amazon ne donnent donc de date précise, mais leurs déclarations suggèrent que les deux entreprises pourraient profiter soit du CES de Las Vegas, soit du Mobile World Congress à Barcelone, pour lancer la fonctionnalité.

En tout cas, le fait qu’Alexa puisse invoquer Cortana et inversement est une bonne chose pour Amazon et Microsoft étant donné que les deux intelligences artificielles peuvent avoir une certaine complémentarité. D’autre part, cela fera une meilleure concurrence pour Google qui, grâce à la domination du marché des smartphones par Android, peut installer Google Assistant sur plus d’appareil (même si Amazon est encore le numéro si on ne tient compte que des haut-parleurs connectés).

(Source)