Amazon Alexa est désormais capable de payer un plein d’essence

Amazon domine le monde, personne ne peut dire le contraire, que ce soit au niveau du e-commerce, des serveurs informatiques, ou encore de la domotique. Cependant, au cours des derniers mois, l’entreprise de Jeff Bezos montre de plus en plus son intérêt pour le secteur automobile.

Depuis 2 ans, la firme de Seattle multiplie les partenariats avec les plus grands constructeurs, que ce soit Ford, Audi, BMW, ou encore Toyota, tous intègrent désormais l’assistant vocal Alexa dans l’habitacle de leurs véhicules. Hier, Amazon a également annoncé l’intégration d’Alexa dans la Lamborghini Huracan Evo, sans oublier sa flotte de 100 000 fourgonnettes 100 % électriques commandées auprès de Rivian.

Si Alexa permet d’accéder à de nombreuses fonctions en voiture sans lâcher le volant et en restant concentré sur la route, comme demander un itinéraire, monter le chauffage, activer la climatisation, ou encore lancer une musique, l’assistant vocal Amazon permettra désormais de payer un plein d’essence. En effet, plus tard cette année, les propriétaires d’automobiles équipés d’Alexa pour lui demander « Alexa, paye l’essence », dans les 11500 stations compatibles Exxon et Mobil.

La concurrence à la traîne

Amazon investi énormément dans l’automobile, hier nous apprenions également que l’immense groupe Fiat Chrysler prévoie d’installer la plateforme Fire TV dans les écrans pour les passagers arrières. Ses principaux concurrents comme Apple ou Google tentent malgré tout de tenir le choc en installant leurs propres logiciels automobiles chez d’autres constructeurs comme Acura, Buick, ou encore Honda. En se concentrant principalement sur Lamborghini et Rivian, Amazon cherche à gagner en crédibilité dans ce marché, puisque ces deux constructeurs sont déjà reconnus comme un signe de grande qualité.

Pendant le CES 2020, Amazon devrait présenter d’autres accessoires automobiles Alexa, sans oublier le déploiement à l’internationale d’Echo Auto, qui commencera par l’Inde le 15 janvier prochain. Jeff Bezos est absolument sur tous les fronts et semble réussir tout ce qu’il entreprend, espérons que le choix de se lancer dans le secteur automobile ne devienne pas le premier échec de la firme américaine.