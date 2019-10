Volkswagen embarque Alexa à bord de sa nouvelle Golf 8

La Golf de huitième génération est officielle !

Fermement attendue par de nombreux fans à travers le monde, la nouvelle Golf 8 de Volkswagen est enfin officielle ! Un modèle qui perdure depuis plus de quatre décennies maintenant, et dont la nouvelle et huitième génération fait la part belle aux motorisations hybrides et à la connectivité. Rappelons que la Volkswagen Golf cumule plus de 35 millions de ventes dans le monde, et se revendique comme « la voiture la plus vendue de tous les temps« .

A bord, l’unité de communication de série avec eSIM intégrée permet à la nouvelle Golf de se connecter aux fonctions et services en ligne de « We Connect » et « We Connect Plus ». La citadine allemande est également connectée de série avec son environnement via le système Car2X. De cette manière, les signaux provenant de l’infrastructure de circulation et les informations émises par les véhicules situés à moins de 800 mètres sont notifiés directement au conducteur sur un écran.

Côté interface, la nouvelle Volkswagen Golf dispose de cadrans numériques (le fameux « Digital Cockpit ») de série avec d’un côté un grand écran de 10,25″, et un système d’infodivertissement avec écran tactile 8,25″. La fonction « Clé Mobile » est également de la fête, permettant à un smartphone, équipé de We Connect, de déverrouiller le véhicule et même démarrer le moteur.

Alexa à bord de la nouvelle Golf

Un service We Connect qui permet aussi à la nouvelle Golf d’intégrer l’assistant vocal Alexa. Ce dernier est intégré directement dans le système d’informations du véhicule, et permettra donc au conducteur (et aux passagers) d’écouter de la musique, d’obtenir des indications, de contrôler des appareils connectés…

A noter que cette huitième génération de la Volkswagen Golf sera également disponible en deux motorisations « plug-in hybrid ». Une version génère 150 kW/204 ch tandis que la mouture GTE délivre 180 kW/245 ch. Les deux versions seront lancées avec, à leur bord, une batterie lithium-ion de 13 kWh permettant une autonomie électrique d’environ 60 km, histoire de permettre au conducteur de transformer ainsi temporairement la Golf en un véhicule zéro émission.