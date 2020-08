Amazon : après Prime Video, Prime Music, voici… Prime Gaming

C’est en 2014 que le géant Amazon rachetait la plateforme de streaming Twitch, véritable incontournable aujourd’hui pour tout streamer vidéoludique digne de ce nom. Rapidement, Amazon lançait Twitch Prime, un service permettant alors d’offrir aux abonnés une collection de jeux tous les mois, à condition bien sûr d’être membre du programme Prime.

Dans un futur proche, Amazon va toutefois abandonner l’appellation Twitch Prime, pour un nouveau nom plus en phase avec les autres services du géant américain. Ainsi, Twitch Prime va disparaitre, au profit de… Prime Gaming. A noter qu’il s’agit bien à du service Twitch Prime, et que la plateforme de streaming Twitch conservera l’appellation Twitch.

Twitch and Amazon will be rebranding Twitch Prime to Prime Gaming to « make it clearer » to members, in line with other Amazon products such as Prime Music and Prime Video, according to documents i’ve received from sources pic.twitter.com/AVU2qRerbg

— Rod Breslau (@Slasher) August 10, 2020