Amazon ouvre la technologie de son bouton Dash aux marques

La firme américaine a annoncé qu’elle ouvrait la technologie de Dash afin que d’autres entreprises puissent aussi exploiter le potentiel des boutons de commandes connectés.

Lancé en 2015 et arrivé en France à la fin de l’année 2016, Amazon Dash permet de commander un produit rapidement. Plus concrètement, chaque bouton porte le logo d’une marque précise et permet de refaire ses stocks avant de manquer du produit. Les boutons sont par exemple disponibles pour les marques Nivea, Signal, Le Petit Marseillais ou Ariel. En collant votre bouton vers votre machine à laver, vous n’aurez qu’à appuyer dessus pour recommander de la lessive. Si les boutons d’Amazon remportent un succès mitigé, la firme ne souhaite pas pour autant réduire ses efforts de développement.

Dans un communiqué, Amazon a récemment annoncé avoir ouvert la technologie de Dash afin que les firmes puissent en profiter. Concernant la technologie en question, elle porte le nom de Dash Replenishment et c’est elle qui permet de recommander des produits automatiquement. La firme a aussi annoncé la mise en place du Dash Replenishment program, qui sera mis en pratique avec les entreprises 3M, HP ou Epson. De quoi ne plus jamais être à court d’encre.

Virtual Dash Button Service

L’entreprise américaine a aussi présenté le Virtual Dash Button Service, qui sera accompagné d’un SDK à destination des développeurs. Grâce à ce dernier, les entreprises pourront créer des boutons Dash virtuels et directement accessibles via un écran. Cela permettra par exemple aux utilisateurs de recommander des produits via l’écran de leur frigo connecté. D’ailleurs, Whirlpool, Samsung, LG sont déjà intéressés par ce nouveau service.

En étendant les services de base de son dispositif connecté, nul doute qu’Amazon continue à transformer votre foyer en un gigantesque supermarché.

Source : Digital Trends