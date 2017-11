Amazon dément les rumeurs sur une version gratuite de son service de streaming

Suite à une rumeur lancée par Ad Age, Amazon indique qu’il n’a aucune intention de lancer une version gratuite de son service de streaming Prime Video.

Un concurrent de Netflix qui serait gratuit mais complètement légal ? C’était peut-être trop beau pour être vrai. Aujourd’hui, une rumeur avait pourtant évoqué la préparation par Amazon d’une version gratuite et financée par la publicité de son service de streaming Prime Video. Pour rappel, celui-ci est proposé par le géant du e-commerce aux membres d’Amazon Prime.

Et selon Ad Age, à l’origine de la rumeur et qui a été repris par de nombreux médias américains, Amazon aurait même été en discussion avec les partenaires potentiels.

Ce service gratuit aurait aidé Amazon à mieux s’imposer dans le marché du streaming vidéo, un marché sur lequel il fait face à Netflix mais aussi YouTube et Facebook, et sur lequel d’autres acteurs comme Apple et Disney vont arriver.

Mais la rumeur a été rapidement démentie par le géant du e-commerce. Cité par le site The Verge, un porte-parole de la société a en effet indiqué qu’Amazon n’a aucune intention de créer une version gratuite et financée par de la publicité de Prime Video.