Amazon préparerait une version gratuite de Prime Video

D’après les sources d’Ad Age, Amazon pourrait lancer une version gratuite de son service de streaming Prime Video. Au lieu de faire payer les utilisateurs, il compte gagner de l’argent grâce à de la publicité.

De la concurrence gratuite et légale pour Netflix ? Cela pourrait devenir une réalité si les nouvelles rumeurs concernant Amazon Prime Video se vérifient.

Citant ses sources proches du dossier, le site Ad Age indique qu’Amazon travaille actuellement sur une version gratuite et financée par de la publicité de son service de streaming Amazon Prime Video.

Actuellement, ce dernier est inclut dans l’abonnement Amazon Prime. Pour un abonnement annuel, les membres bénéficient d’avantages sur le site de e-commerce ainsi que d’un accès à Amazon Prime Video, qui propose des films, des séries, mais également des contenus originaux.

Mais avec la nouvelle version gratuite sur laquelle il travaillerait, Amazon ne ferait plus payer les utilisateurs, mais des annonceurs. Les revenus seraient ensuite partagés avec les créateurs de contenus. Et il n’est pas exclus qu’Amazon donne accès à certaines données de trafic à ses partenaires.

Dans le marché du streaming, Amazon ne fait pas face qu’à Netflix

En plus de ce leader, qui augmente chaque année me budget dédié aux contenus originaux, il y a également Facebook qui a lancé Watch, Apple qui s’intéresse de plus en plus au marché et même Disney qui a déjà annoncé le lancement de son service en 2019. Et en plus de YouTube Red, Google propose également le service YouTube TV aux Etats-Unis.

Face à tous ces concurrents, Amazon pourrait ainsi se distinguer grâce à cette offre gratuite mais financée par de la publicité. L’une des sources d’Ad Age aurait confié qu’actuellement, Amazon est en train de discuter avec les créateurs de contenus.