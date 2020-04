Amazon France ferme ses 6 entrepôts pour un grand nettoyage

Cette semaine, Amazon a renvoyé deux employées américaines parce qu’elles s’étaient permis de critiquer le manque de mesures mises en place par l’entreprise afin de protéger les employés dans les entrepôts en cette période de crise sanitaire. Dans chaque pays où Amazon possède des entrepôts, les critiques étaient similaires et les employés reprochent un gros manque de protection.

En France, de nombreux syndicats ont longuement demandé au géant américain de prendre les décisions nécessaires en les menaçant d’appeler à la grève et en demandant parfois la fermeture des entrepôts. Justement, la justice française vient de demander à Amazon France de fermer ses entrepôts présents dans l’hexagone pendant 5 jours, à partir d’aujourd’hui jeudi 16 avril au 20 avril prochain inclus. Pendant cette période, les entrepôts vont être passés au peigne fin afin de nettoyer les moindres recoins puis évaluer les risques de contamination.

Pendant les 5 jours, l’ensemble des employés bénéficieront de la totalité de leur salaire. Amazon venait d’embaucher 6500 renforts en CDI ainsi que 3600 intérimaires sur l’ensemble de ses 6 entrepôts français.

Depuis les premières mesures de confinement, Amazon a immédiatement pris la décision de restreindre les commandes aux produits de première nécessité qu’ils soient alimentaires, médicaux ou encore hygiéniques. Pour sa défense, Amazon France a fait appel à cette décision en affirmant avoir distribué dans ses 6 entrepôts : « plus de 127 000 paquets de lingettes désinfectantes, plus de 27 000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que plus de 1,5 million de masques ». Par ailleurs la firme de Seattle affirme avoir « mis en place des contrôles de température et des mesures de distanciation sociale ».

Il y a quelques semaines, l’inspection du travail s’est déjà penchée sur le cas Amazon et avait exigé que l’entreprise prenne plus de mesures de protection en faisant respecter par exemple la distanciation sociale nécessaire entre ses employés. L’inspection du travail avait également demandé plus de gel hydroalcoolique à certains endroits.