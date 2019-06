Amazon : la Kindle Oasis adapte la teinte de l’écran selon votre environnement

La nouvelle génération de Kindle Oasis arrive bientôt !

Histoire de fêter le début de l’été, Amazon annonce le lancement imminent d’une nouvelle génération de liseuse Kindle Oasis. Et parce que, selon un sondage mené par Kelton Global, 60% des vacanciers estiment la lecture comme leur activité favorite, Amazon va leur proposer une liseuse dotée d’un large écran 7″, de 300 ppi, avec une température d’éclairage réglable.

Acheter la nouvelle liseuse Kindle Oasis au meilleur prix

De cette manière, en plus de pouvoir jouer sur la luminosité, le lecteur 2.0 va pouvoir personnaliser la nuance de couleur du blanc à l’ambre pour profiter facilement d’une expérience de lecture confortable, de jour comme de nuit. Il est également possible de programmer l’éclairage pour qu’il ajuste automatiquement sa chaleur au lever et au coucher du soleil.

Evidemment, on retrouve ici une technologie de type e-ink, et une liseuse certifiée IPX8 pour assurer une protection contre l’immersion jusqu’à 2 mètres de profondeur, pendant 60 minutes. Côté conception, le Kindle Oasis est taillé pour une lecture à une main, et dispose de boutons dédiés pour tourner les pages.

Selon Eric Saarnio, Directeur d’Amazon Devices Europe : « La toute nouvelle liseuse Kindle Oasis inclut tout ce que les clients appréciaient avec la génération précédente, notamment le grand écran de 7″ et la résistance à l’eau (IPX8), et nous l’améliorons encore. Nous ajoutons une température d’éclairage réglable afin que les clients puissent lire avec une tonalité plus chaude qui est personnalisable selon leurs préférences pour passer facilement du jour à la nuit. »

Quand ? A quel prix ?

Le nouveau Kindle Oasis est en précommande dès aujourd’hui et sera disponible à partir du 24 juillet sur Amazon, pour 249,99 euros en ce qui concerne la version de base 8 Go. Il faudra débourser 279,99 euros pour la version 32 Go, et 339,99 euros pour la version 32 Go avec connexion cellulaire gratuite. Côté coloris, ce nouveau modèle est proposé en Graphite ou Doré.