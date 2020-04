Amazon : la Justice interdit de livrer jouets, jeux vidéo, ordinateurs, smartphones…

Amazon France épinglé par la justice française

Il y a quelques jours maintenant, Amazon avait annoncé sa volonté de freiner les livraisons de produits dits « non prioritaires« . Le groupe américain expliquait alors : « Nous devons concentrer les capacités disponibles sur les articles les plus prioritaires et, à partir d’aujourd’hui, temporairement cesser de prendre des commandes sur certains produits. » Une manière pour Amazon de prioriser les produits d’hygiène et les produits de nettoyage (pour la maison).

Toutefois, le tribunal judiciaire de Nanterre a récemment épinglé le géant du e-commerce, qui demande à Amazon de se limiter exclusivement aux livraisons de marchandises essentielles, et de suspendre (temporairement bien sûr) les commandes jugées comme « non prioritaires« , à savoir les jouets, les jeux vidéo, les smartphones, les outils de jardinage, les livres, les DVD…

10% seulement de commandes essentielles ?

La justice exige en effet qu’Amazon France conduise une évaluation des risques encourus par ses employés en ce qui concerne le coronavirus. Pour le tribunal, Amazon a « de façon évidente, méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés. » Du côté de chez Amazon, le groupe américain a d’ores et déjà affiché son désaccord envers cette décision, conséquence directe d’une action lancée par le syndicat Sud Commerce.

Selon ce dernier, la part de marchandises « essentielles » dans les activités d’Amazon France se situait à peine à 10%. Concrètement, cela signifie que 90% des commandes traitées par Amazon constituent des produits non prioritaires, tels que des produits de loisir ou des commandes culturelles.

Du côté de chez Amazon, on promet avoir tout mis en place pour assurer la sécurité des collaborateurs. Amazon explique ainsi avoir mis à disposition des employés plus de 127 000 paquets de lingettes désinfectantes, mais aussi 1,5 million de masques et 27 000 litres de gel hydroalcoolique. Affaire à suivre donc…