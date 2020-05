Amazon : le labo qui développe les enceintes Echo se charge de la stratégie de tests de l’entreprise

Si de nombreuses entreprises ont dû licencier des employés à cause de la pandémie, Amazon a, de son côté, recruté des centaines de milliers de nouveaux employés afin de répondre à une forte hausse de la demande aux États-Unis. Et visiblement, le géant du e-commerce a également l’intention de créer un vaste réseau de tests.

Comme le rapporte le site The Verge, actuellement, Amazon a recours à des prestataires pour tester ses employés. Mais l’entreprise serait en train de recruter pour avoir son propre laboratoire, ainsi qu’une stratégie pour acheminer les prélèvements. Par exemple, sur son site, Amazon indique qu’il recrute un ingénieur senior MDE qui sera responsable de « de la définition, de la mise en œuvre et de la qualification des équipements et de l’automatisation pour soutenir l’initiative de test COVID-19 d’Amazon. » Cet ingénieur sera intégré à l’équipe Lab126 du géant du e-commerce, qui a développé les produits hardware de l’entreprise, comme les tablettes Fire, les Fire TV, ou encore les enceints Amazon Echo. Amazon recruterait également des chercheurs et des microbiologistes.

Amazon : tourner à plein régime, tout en assurant la sécurité des travailleurs ?

Lors de la présentation de ses résultats pour le premier trimestre 2020, Amazon avait indiqué qu’il prévoit des dépenses qui pourraient atteindre les 4 milliards de dollars dans la riposte à la pandémie de COVID-19. Ces dépenses incluent l’acquisition de matériels de protection, le nettoyage des locaux de l’entreprise, une augmentation pour les employés, ainsi qu’une augmentation de la capacité de tester.

Amazon fait partie des rares entreprises qui ont connu une forte croissance durant la pandémie. Mais la façon dont le géant du e-commerce gère la crise est régulièrement critiquée, en particulier en ce qui concerne la sécurité de ses employés. Néanmoins, une augmentation du nombre de tests devrait permettre à Amazon de tourner à plein régime, tout en assurant la sécurité des travailleurs dans ses entrepôts.

Pendant ce temps, d’autres géants du web ont décidé d’étendre la possibilité pour les employés de travailler à domicile. Certains, comme Facebook, envisagent même de permettre le télétravail à vie pour une partie de leurs effectifs.