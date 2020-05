Facebook veut être en avance sur le télétravail

Le patron de Facebook a annoncé que le recrutement à distance allait être développé et que les employés déjà présents dans l’entreprise pourront choisir de travailler à distance de manière permanente. L’entreprise comptait 45.000 employés à travers le monde fin 2019.

Cette annonce fait évidemment suite aux changements ayant impacté toutes les entreprises lors de la crise sanitaire et à l’obligation de travailler depuis leur domicile pour bon nombre de salariés à travers le monde.

« Nous ne le faisons pas parce que des employés le réclament, mais parce que nous sommes là pour servir le monde et notre communauté, et débloquer autant d’innovations que possible », a déclaré le fondateur de Facebook.

Facebook avait déjà annoncé que la majorité de ses employés continuerait à télétravailler jusqu’à la fin de l’année. L’entreprise ne prévoit pas de rouvrir la plupart des ses bureaux avant le 6 juillet prochain et exigera que des mesures soient appliquées par les employés telles que le port du masque, la prise de température et le respect des distanciations sociales.

Une étude faite en interne fait apparaître que 50% des employés de Facebook s’estiment plus productifs en télétravail et que 20% à 40% d’entre eux sont prêts à travailler à distance de manière permanente. Toutefois environ la moitié semble pressée de retourner au bureau.

Il convient de rappeler que d’autres entreprises technologiques offrent cette possibilité de télétravail à leurs employés. On peut citer Twitter, Square ou Shopify.

La possibilité de télétravail ouverte sous certaines conditions

Ainsi dans les 5 à 10 prochaines années c’est pas moins de la moitié des effectifs de l’entreprise qui pourrait travailler à distance. Mais les employés pouvant bénéficier de ces conditions de travail seront sélectionnés et devront avoir de l’expérience, être à un certain niveau de l’entreprise et avoir des performances récentes satisfaisantes. Ils devront également faire partie d’une équipe de travail prenant en charge le travail à distance et obtenir l’approbation du chef de service. Ce qui signifie que les jeunes recrues devront d’abord travailler dans les bureaux de l’entreprise avant de se voir offrir la possibilité de télétravailler.

Dans le même état d’esprit, le recrutement à distance ne sera ouvert que pour les candidats expérimentés. Les jeunes diplômés sortis tout droit des écoles n’auront pas cette possibilité.

Cette nouvelle politique permettra d’attirer des profils plus diversifiés socialement et géographiquement selon Zuckerberg. Cela permettrait aussi de tester des produits développés par l’entreprise tels que Workplace, un outil de collaboration pour faciliter le travail des équipes.