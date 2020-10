Amazon Luna : les premières invitations « early access » sont en route

Il y a un mois (presque) tout pile, Amazon officialisait son tout nouveau service de cloud gaming : Luna. Déjà détenteur de la plateforme de streaming Twitch, le géant Amazon souhaite donc concurrencer (efficacement) le marché du « jeu dans le nuage », et notamment un certain Google Stadia.

Amazon Luna : la phase early access est lancée !

Désireux de recueillir dès à présent le feedback des joueurs, Amazon annonce que les premiers joueurs vont très bientôt pouvoir tester la version beta du service. Amazon souhaite disposer des avis des joueurs aguerris, des streamers, des néophytes comme des casual gamers. La version beta d’Amazon Luna permettra de jouer sur Fire TV, sur PC, sur Mac, ainsi que sur les web apps pour iPhone et iPad. Les joueurs Android devront en revanche attendre un peu.

« Nous avons reçu des centaines de milliers de demandes d’accès anticipé, et à partir d’aujourd’hui, nous commencerons à inviter un petit groupe de clients aux États-Unis à nous rejoindre et à contribuer à façonner l’avenir des jeux sur Luna » explique-t-on chez Amazon.

Côté tarif, Amazon Luna sera proposé à 5,99$/mois durant sa phase beta, et les joueurs pourront découvrir, dans un premier temps, un total de 50 jeux. Le service disposera à terme d’un Ubisoft Channel, un hub qui recensera les nouveaux et les meilleurs jeux de l’éditeur français, comme l’indispensable Assassin’s Creed Valhalla. Les participants à cet early access vont pouvoir utiliser n’importe quelle manette compatible Bluetooth, et pourront aussi acheter la manette Luna Controller, affichée au tarif de 49,99$.

Amazon précise que la phase beta de Luna est pour l’heure réservée à une poignée de joueurs, mais que de plus en plus d’invitations seront expédiées au fil des prochaines semaines. Dans un premier temps, le gaming via Luna sera limité à du 1080p, mais l’objectif ultime est évidemment de proposer le sacro-saint tandem 4K/60 fps.