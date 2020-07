Assassin’s Creed Valhalla : Infos, date de sortie, collector et plus encore !

Licence incroyable d’Ubisoft lancée en 2007 sur PS3, Xbox 360 et PC, Assassin’s Creed a marqué l’histoire du jeu vidéo en y créant son propre genre. Véritable phénomène à la fin des années 2000 et au début des années 2010, la saga rencontrera un énorme succès critique et commercial.

Hélas, il s’agit encore une fois d’une licence à succès d’Ubisoft qui sera victime de son succès au milieu des années 2010 avec des jeux de plus en plus buggué, aux histoires de moins en moins parfaites et avec un sentiment de déjà vu et de lassitude très présent. Ainsi, les retours seront de moins en moins bons, les ventes vont commencer par stagner puis chuter.

Ubisoft décide donc de mettre sa licence au repos pour développer un jeu qui signera le retour en force d’Assassin’s Creed. En 2017, Assassin’s Creed Origins relève ce défi en proposant un jeu innovant, proposant une forme RPG dans son jeu. Assassin’s Creed Odyssey un an plus tard prolongera cette réussite.

Attendu pour novembre 2020, Assassin’s Creed Valhalla aura la lourde tâche de prolonger encore une fois ce succès. Après l’Égypte antique et la mythologie grecque, place aux légendes vikings. Découvrez dès maintenant un résumé de toutes les informations autour d’Assassin’s Creed Valhalla.



DATE DE SORTIE : 17 novembre 2020

ÉDITEUR : Ubisoft

DÉVELOPPEUR : Ubisoft

DÉBUT DU PROJET : 2017/2018

SUPPORTS : PS4 , PS5 , Xbox One , Xbox Series X et PC

MULTIJOUEURS : N.C

SEASON PASS : Oui

MICRO-TRANSACTIONS : N.C



ASSASSIN’S CREED ET LE MONDE DES VIKINGS

Véritable licence pour les amoureux d’histoire, Assassin’s Creed avait cette réputation de nous faire voyager à travers les différentes époques de notre histoire, dans les plus grandes périodes et les plus grandes villes de notre histoire. Depuis 2013 et Assassin’s Creed Black Flag, la licence nous fait découvrir différentes thématiques et légendes.

La piraterie, la mythologie grecque, l’Égypte antique, et maintenant les légendes vikings. L’histoire des templiers et des assassin’s a été pas mal mise en retrait au cours des derniers opus, ce qui pouvait déplaire à pas mal de joueurs. Comme le fait que les derniers opus se montrent moins dans l’esprit infiltration que les premiers opus.

Pas certains que cet Assassin’s Creed Valhalla puisse réconcilier ces fans-là étant donné qu’Evior semble être un robuste viking qui aura plus tendance à foncer dans le tas plutôt que de faire dans la discrétion. Quoi qu’il en soit et plus que jamais, Ubisoft semble vraiment vouloir nous faire voyager et nous plonger au coeur de la culture viking.

POURQUOI EST-IL SI ATTENDU ?

Ce nouvel opus d’Assassin’s Creed est très attendu par les joueurs étant donné que cela fait deux ans qu’il n’y a plus eu de nouveau jeu de la licence phare de l’éditeur français. De plus, l’univers viking est un souhait de longue date de la part de nombreux fans de la licence.

Ce nouvel opus donne envie aux fans étant donné qu’Ubisoft a promis de nouvelles features encore jamais vues dans la licence avec un système de voyage à travers plusieurs pays inédit dans la licence. Le jeu devrait nous mener au coeur des pays Nordique et nous faire voyager dans des lieux sublimes.

Mais ce n’est pas tout. Cet Assassin’s Creed Valhalla mettra forcément en scène un conflit et promet aux joueurs de leur faire vivre des batailles épiques et impressionnantes.

Au-delà de tout cela, cet Assassin’s Creed Valhalla semble se diriger vers un véritable retour aux sources en mettant en avant les templiers et les assassins. Cette histoire et ces faits importants ont complètement étaient mis de côté lors des derniers opus. Apparemment, ces deux clans seront de retour et Evior devrait fréquenter les deux camps au cours de l’aventure.

🍋 L’AVIS DE LA PRESSE 🍋 C’est donc au mois de juillet 2020 qu’une partie de la presse spécialisée a pu jouer quelques heures à Assassin’s Creed Valhalla. Presse-citron n’étant pas un média spécialisé dans le jeu vidéo, nous n’avons pas eu la chance d’accéder à cette première preview. Cependant, d’après les retours de nos différents confrères, le jeu s’annonce intéressant bien que de nombreuses choses posent encore problème. Un jeu bridé en 30FPS (même sur next-gen) avec très peu (trop peu ?) de réelles nouveautés. Un jeu qui rappelle énormément Assassin’s Creed Odyssey, mais avec un habillage viking.

QU’EST-CE QUE L’ON SAIT POUR LE MOMENT ?

Côté Scénario : Bien qu’Ubisoft souhaite garder de nombreuses surprises pour le lancement du jeu, nous disposons tout de même de quelques informations sur cet Assassin’s Creed Valhalla. Le jeu se déroulera dans les années 800 au moment de la grande conquête des vikings.

Le jeu débutera donc dans les pays nordiques et plus précisément en Norvège. On y découvrira un mode de vie assez difficile qui commence à peser sur de nombreux membres du village viking. Ces conditions de vie rudes (par le climat, les conflits, le manque de nourriture) poussera la tribu à sortir de ses terres pour envahir d’autres royaumes.

Nous aurons donc la chance d’assister à une histoire fictive qui mélangera de vrais faits réels historiques comme la présence d’Alfred le Grand, qui fut roi du Wessex en Angleterre. Vous l’aurez compris, le jeu va mettre en avant le conflit entre les vikings et les anglais.

Ainsi, nous allons entreprendre un long voyage de la Norvège vers l’Angleterre. Pour le moment, ce sont les deux seuls pays confirmés, bien que la majeure partie du jeu se déroulera en Angleterre et proposera trois grandes villes à visiter avec Londres, Winchester et York. Il y a de grandes chances que de nombreuses îles et villages soient également présents pour être visité et même envahi dans notre périple. Ubisoft à d’ores et déjà confirmé que de nouveaux lieux arriveront via des DLC.

Pour ce qui est du reste :

Le jeu devrait s’éloigner légèrement du côté « fantaisie » que l’on pouvait retrouver dans Assassin’s Creed Odyssey pour redevenir plus « réaliste ». Mais les coutumes et légendes vikings ne seront pas laissées de côté pour autant.

Le joueur contrôlera un guerrier viking du nom d’Evior. Le joueur aura le choix d’avoir un personnage masculin ou féminin (qui s’appelleront tous le deux Evior).

Il y aura toujours des phases au présent avec le personnage de Layla.

Le système de choix refera son apparition avec des choix plus poussé.

De nombreuses nouvelles armes feront leur apparition dans cet opus comme des épées, des haches, des lances vikings. Certaines armes pourront même être lancées.

Il sera possible de combiner plusieurs armes entres-elles (deux boucliers, un bouclier et une hache etc..)

Il sera possible de personnaliser et d’améliorer nos armes et nos équipements.

Notre personnage sera entièrement personnalisable (physique et tenue).

Le système de RPG fait son retour dans cet opus avec un arbre de compétences. Mais Evior ne devrait pas avoir de niveau.

La tribu viking aura un village qui servira de « hub » au joueur. Ce sera la base ou il sera possible de se reposer, d’interagir avec les autres vikings et de découvrir le mode de vie de ces guerriers.

Le fameux aigle qui nous aide dans notre quête et qui est présent dans tous les Assassin’s Creed disparait au profit d’un corbeau.

De rares batailles navales devraient être présente dans le jeu, bien qu’elles seront rares puisque les fameux drakkar servaient essentiellement à se déplacer rapidement et non faire la guerre.

Les combats dans Assassin’s Creed Valhalla devraient être plus lourds et brutaux que les anciens opus. Evior sera imposant et l’infiltration avec la discrétion ne seront pas son fort.

DU MULTIJOUEURS POUR ASSASSIN’S CREED VALHALLA ?

Absolument pas. Assassin’s Creed Valhalla sera un jeu uniquement solo, et ne proposer pas de coopération non plus. Bien que le multijoueur fut présent lors d’une grande période de la série, depuis quelques années Ubisoft a fait le choix de rendre sa licence uniquement solo.

Ubisoft devrait cependant proposer des fonctionnalités en ligne avec la possibilité de créer des guerriers vikings (en personnalisant Evior) et de les partager avec des joueurs du monde entier.

