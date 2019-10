Amazon Music vs Deezer : comparatif et différences

Bibliothèque musicale d’Amazon Music et Deezer

Le comparatif entre Amazon Music et Deezer commence par un petit retour sur les origines des deux services. Pour sa part, le premier a été lancé par Amazon, comme son nom le laisse penser. D’ailleurs, le terme exact qui désigne le service de streaming musical est Amazon Music Unlimited, une plateforme qu’il ne faut pas confondre avec Prime Music.

Lancé en France en 2017, Amazon Music Unlimited compte actuellement plus de 50 millions de titres. Quant à Prime Music, il s’adresse spécifiquement aux abonnés Prime pour qui il est gratuit. Néanmoins, il compte quelque 2 millions de titres seulement.

En comparaison, Deezer est un service de streaming musical français qui a vu le jour dans l’hexagone en 2007. À l’origine, la plateforme était totalement gratuite, suite à quoi elle lance des offres payantes en 2009. Actuellement, le service compte plus de 56 millions de titres, soit 6 millions de plus qu’Amazon Music.

Design

Notre comparatif entre Amazon Music et Deezer continue avec le design et l’interface des deux services de streaming musical. Rappelons que chacune dispose d’une application desktop et mobile.

L’on notera que Deezer a su évoluer très largement au fil des années, sachant que la plateforme disposait avant d’une interface de couleur foncée, beaucoup plus lourde que celle d’aujourd’hui. Désormais, le service se dote principalement de la couleur blanche, mais aussi d’un design beaucoup plus épuré sur desktop. L’on peut donc apercevoir un large carrousel à la une qui s’affiche dès l’ouverture de l’application. Ci-dessous, le service recommande quelques playlists. Comme sur Spotify, la barre de lecture se situe en bas de l’écran. À gauche, une barre latérale donne accès à trois catégories : « Accueil », « Parcourir » et « Ma musique ».

Sur mobile, l’on retrouve également ce côté très épuré et blanc. Quant au menu, il est disposé dans une barre latérale positionnée en bas de l’écran. Dans l’ordre, il rassemble les catégories « Accueil », « Flow », « Ma musique » et « Recherche ». Pour l’option « Flow », l’on reviendra un peu plus tardivement sur le sujet dans notre comparatif entre Amazon Music et Deezer.

Quant à Amazon Music, l’interface est assez similaire en ce qu’elle propose également un carrousel imposant et une colonne disposée à gauche avec les catégories « Parcourir », « Récents » et « Ma musique ». Un bouton permet également de se diriger sur la plateforme d’e-commerce d’Amazon en un seul clic. Néanmoins, la barre de lecture est située en haut de l’écran et non en bas.

Sur mobile, l’on peut noter la forte mise en avant d’Alexa, assistant intelligent de la société mis en avant dans la barre latérale.

Fonctionnalités d’Amazon Music et Deezer

Radio et Playlist

Les fonctionnalités sont des caractéristiques importantes à prendre un compte dans un comparatif entre deux services de streaming. Pour ce qui est des playlists, l’on indiquera évidemment qu’il est possible d’en créer sur Amazon Music comme sur Deezer. Mais contrairement à Spotify, aucune des deux plateformes ne suggère des titres directement sur la playlist et basés sur le contenu de celle-ci. Sur le service suédois, quelques chansons sont effectivement placées en bas de page et il est possible de les ajouter à sa playlist en un simple clic.

D’autre part, l’on notera le fait que Deezer propose à ses utilisateurs d’écouter un titre tout en accédant aux paroles. Lorsque celles-ci sont disponibles, le service français met en avant l’icône d’un petit micro.

Amazon Music et Deezer proposent tous deux de multiples playlists d’ambiance, à l’exemple de listes comme « Pop pour travailler », « La pause café » ou « L’amour, toujours ». Les tops Musique d’Amazon se basent par contre sur les top Prime, tandis que Deezer aura plutôt tendance à proposer une catégorie « Populaire » dans laquelle les utilisateurs pourront trouver des contenus comme « Les titres du moment » ou « Bleu blanc hits ». Plus globalement, les deux services disposent d’une quantité particulièrement conséquente de playlists basées sur les genres musicaux ou les artistes.

Deezer met également en avant l’importance de Flow, qu’il définit comme « la musique que vous aimez déjà, mais aussi des découvertes sur-mesure et des chansons que vous pensiez avoir oublié ». En somme, il s’agit là de personnalisation basée sur ce que vous écoutez pour que le service vous propose une playlist qui a tout pour vous plaire.

De la même façon, Deezer souligne le fait qu’il accueille des podcasts, auxquels l’on peut accéder via le menu de gauche, mais aussi lorsque l’on se rend sur une catégorie spécifique. Dans les deux cas, une courte sélection est mise en avant, mais il est possible de chercher un podcast précis directement depuis la recherche.

Deezer et Amazon Spotify ont également l’avantage de permettre aux utilisateurs d’envoyer leurs propres fichiers MP3 sur la plateforme de streaming.

Mode hors-connexion et téléchargement

Dans un comparatif Amazon Music ou Deezer, ces fonctionnalités sont évidemment à prendre en compte car elles détermineront en partie les lieux et espaces où vous pourrez écouter votre musique.

L’on notera donc que les deux plateformes proposent un mode hors connexion, ce qui veut dire que vous pouvez télécharger les titres et playlists de votre choix pour les écouter dans un lieu où vous n’avez pas de connexion Internet. Évidemment, la fonctionnalité peut-être intéressante lorsque vous êtes dans le métro, l’avion ou dans des endroits ou le réseau n’est pas suffisant pour jouer les titres de votre choix.

Écosystème d’Amazon Music et Deezer

Nul doute qu’il est important de prendre en compte les différences d’écosystème dans un comparatif Amazon Music et Deezer. Voici ce que l’on peut évoquer sur le sujet.

Pour ce qui est d’Amazon Music, son avantage principal est le fait qu’il bénéficie de l’entièreté de l’écosystème de la firme Amazon. Cela concerne principalement sa compatibilité avec Alexa, l’assistant intelligent de la marque américaine. Des services comme Chromecast et AirPlay sont également accessibles.

Pour ce qui est de Deezer, le service musical propose une application Mac et PC, mais il est aussi accessible sur la majorité des navigateurs (Firefox, Chrome, Safari), et sur les montres connectées de modèles de marques comme Fitbit, Garmin, Apple Watch et Wear OS by Google. Mais ce n’est pas tout, car la plateforme est compatible avec Sonos, Bose, Bang & Olufsen, Android Alexa ainsi que de multiples smart TV comme Android TV, Samsung TV, Chromecast, Orange TV, LG TV, Panasonic TV, Philips TV, Sony Bravia, Amazon Fire TV et la console Xbox One. Deezer comprend également une comptabilité avec Waze, CarPlay et Android Auto.

Abonnements et prix d’Amazon Music et Deezer

Les tarifs sont également un élément intéressant à prendre en compte dans un comparatif Amazon Music ou Deezer. Globalement, les abonnements proposés par les deux services de streaming musicaux sont assez similaires, comme ceux de leurs autres concurrents du marché.

Amazon Music propose différentes offres, dont certains avantages pour ceux qui bénéficient de l’offre Prime. Globalement, l’abonnement de base est à 9,99 euros par mois, mais il passe à 99 euros par an pour les abonnés Prime, ce qui représente deux mois offerts. L’offre famille propose aux utilisateurs de partager le service entre six comptes distincts et des recommandations personnalisées. Le tarif est de 14,99 euros par mois. La dernière offre concerne les propriétaire d’un appareil Alexa, un avantage indéniable car le prix du service passera directement à 3,99 euros par mois. À noter également qu’Amazon offre un mois d’essai gratuit.

Quant à Deezer, le service de streaming musical français a quelques petites différences avec Amazon. Une version gratuite est disponible, mais elle contient de la publicité et ne permet pas de changer de musique à l’infini. La première version est, comme Amazon Music, au tarif de 9,99 euros par mois. Deezer Famille coûte également 14,99 euros par mois pour 6 comptes individuels.

Un abonnement annuel à Deezer Premium coûte 99,90 euros au lieu de 119,88 euros. De la même façon que Spotify, la plateforme française propose une offre étudiante (avec preuve à l’appui) à 4,99 euros. La différence majeure avec Amazon Music est l’offre Deezer HiFi, qui propose un son authentique pour 19,99 euros par mois. 30 jours sont offerts.

Pour les clients Orange (mobile et open ou Internet), Deezer propose une offre à un euro par mois pendant trois mois sans engagement.

Conclusion : choisir Amazon Music ou Deezer ?

Pour terminer ce comparatif entre Amazon Music et Deezer, nous pouvons donc dire que chacun des deux services de streaming musical a ses avantages.

Pour ce qui est d’Amazon Music, il s’appuie clairement sur le puissant écosystème de la firme américaine. Cela comprend bien évidemment la présence d’Amazon Alexa, l’assistant vocal offrant une fonctionnalité mains libres aux utilisateurs de la plateforme.

Quant à Deezer, il a l’avantage d’être un service français, un positionnement qui peut certainement aider des utilisateurs à prendre leur décision dans un tel choix. D’autre part, il met également en avant les podcasts, tout un pan de contenu qui peut susciter l’intérêt de nombreuses personnes.

Et vous, quel service allez-vous choisir après avoir lu notre comparatif Amazon Music ou Deezer ?

