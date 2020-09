Amazon obtient un feu vert pour tester ses livraisons par drone aux États-Unis

Cela fait des années qu’Amazon développe un service de livraison par drone. Et actuellement, l’entreprise a même créé une entité, appelée Amazon Prime Air, pour ce projet. Le chemin est encore long pour que la vision de l’entreprise se concrétise. Mais aujourd’hui, celle-ci se rapproche du but.

En effet, comme le rapport CNBC dans un article publié cette semaine, Amazon vient d’obtenir le feu vert de la Federal Aviation Administration, le régulateur américain de l’aviation, pour « livrer en toute sécurité et efficacement des colis aux clients », mais toujours dans le cadre de tests. Pour le moment, on ne sait pas quand et où Amazon commencera ses tests de livraisons commerciales par drone. Mais en tout cas, l’entreprise compte débuter ces tests grâce à cette nouvelle certification délivrée par la FAA.

« Cette certification est une étape importante pour Prime Air et indique la confiance de la FAA dans les procédures d’exploitation et de sécurité d’Amazon pour un service de livraison de drone autonome qui livrera un jour des colis à nos clients du monde entier », lit-on dans une déclaration de David Carbon, vice-président de Prime Air.

« Nous continuerons de développer et d’affiner notre technologie pour intégrer pleinement les drones de livraison dans l’espace aérien, et travaillerons en étroite collaboration avec la FAA et d’autres régulateurs du monde entier pour concrétiser notre vision d’une livraison en 30 minutes », indique-t-il également.

D’autres acteurs sont engagés dans la course

On notera qu’Amazon n’est pas la seule entreprise qui développe un service de livraison par drone. En effet, Alphabet, la maison-mère de Google, développe un service similaire par le biais de sa filiale Wing. Celle-ci a d’ailleurs fait les titres de la presse high-tech au mois d’avril 2019 grâce à une certification de la FAA qui faisant d’elle la première entreprise certifiée pour les drones de livraison.

Actuellement, des essais sont déjà menés par Wing sur plusieurs sites pilotes. Dans le cadre de ces essais, les clients peuvent commander des produits en ligne via une application mobile, puis se faire livrer avec un drone. Et durant cette pandémie, Wing a indiqué que la demande pour ce service a augmenté. Il y a aussi UPS, spécialiste de la logistique, qui a obtenu une certification de la FAA au mois d’octobre 2019.

Pour le moment, on ne sait pas quand tous ces services sortiront des essais et seront pleinement opérationnels. Mais en tout cas, le fait que les projets de livraison par drone avancent nous rapproche de plus en plus d’un monde dans lequel nos courses ne seront plus livrées par des humains, mais par des machines volantes.

Sinon, on notera qu’Amazon explore visiblement déjà d’autres usages des drones, en plus de la livraison. Récemment, nous avons relayé un brevet du géant américain qui décrit un drone équipé d’une caméra de surveillance. Une telle machine pourrait être utilisée pour surveiller des propriétés privées, en complément d’autres services de sécurité qu’Amazon propose déjà, comme les caméras Ring. Mais pour le moment, il ne s’agit que d’un brevet et rien ne dit qu’Amazon utilisera celui-ci.

En tout cas, une fois que les réglementations et les technologies permettront aux entreprises de déployer facilement des flottes de drones, il faudra s’attendre à ce que de nouveaux usages fassent leurs apparitions.