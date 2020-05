Les services de livraison par drone de Wing en pleine expansion pendant la crise sanitaire

Wing, la société détenue par le conglomérat Alphabet, détient une activité de livraison par drone à travers le monde. Cette nouvelle façon de consommer s’inscrit dans la logique du confinement et des distanciations sociales imposées par la pandémie. Ces services livrent en toute sécurité, sans contact humain et de manière rapide.

La société Wing exerce principalement en Australie, en Finlande et aux États-Unis en Virginie. La crise sanitaire a fait doubler son activité mois après mois.

«Nous avons vu le nombre de livraisons doubler de février à mars, puis de mars à avril», déclare Maria Catanzariti, responsable communication de Wing.

Depuis le début de cette pandémie, les livraisons par drone en Australie se comptent par milliers. Le développement exponentiel de cette activité est aussi dû à l’augmentation des clients, environ 350% d’un mois sur l’autre. Le confinement a modifié les comportements des consommateurs qui, bloqués chez eux et cherchant à limiter les déplacements, souhaitent recevoir directement leurs produits habituels.

Des produits de plus en plus diversifiés

Le drone est la solution idéale en période de pandémie, car aucun être humain ne vient devant le pas de votre porte. Seule une personne a préparé le colis en amont. L’engin survole votre cour et vient le déposer. La rapidité est également un argument important. Le record de livraison par un drone de Wing est de 2 minutes et 47 secondes.

Aux États-Unis, les produits livrés se sont diversifiés peu à peu. Au début la société avait fait un partenariat avec Fedex. Puis des produits de pharmacie de la société Walgreens ont également été transportés. Des produits d’une société locale nommée Sugar Magnolia font également partie des possibilités de commande pour les clients.

L’Australie semble a réussi à avoir une offre beaucoup plus large y compris dans les articles de base. Le service de livraison est en place depuis plus d’un an dans la capitale de Canberra et sa banlieue. Wing y travaillerait actuellement avec 24 entreprises dans des domaines très diversifiés comme la boulangerie, les produits d’épicerie ou les plats à emporter.

Wing peut évidemment s’inspirer de ce qu’elle fait en Australie pour continuer à développer son activité aux États-Unis. Ce sera certainement les prémices d’une nouvelle façon de consommer.