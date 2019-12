Amazon pourrait utiliser votre main pour vous identifier

Alors que d’autres entreprises utilisent l’authentification par les empreintes digitales, le scanner d’iris ou bien la reconnaissance faciale, Amazon s’intéresse quant à elle à une autre information biométrique : nos mains, ou plus précisément la paume de nos mains.

En effet, à l’instar du visage, de l’iris ou des empreintes digitales, les paumes contiennent des informations biométriques uniques pour chaque personne. Récemment, les médias américains ont découvert un brevet du géant du e-commerce sur le site de l’office américain des brevets qui décrit un dispositif utilisant les informations sur la paume afin d’identifier l’utilisateur.

Le scanner décrit dans le brevet, qui ne requiert pas de contact, n’analyse pas seulement les caractéristiques à la surface de la paume, mais également les veines.

Amazon aurait déjà testé ce dispositif

Pour le moment, on ne sait pas sur quels produits ou services Amazon pourrait utiliser ce scanner de paume pour identifier ses clients. Mais pour certains médias, ce dispositif aurait tout à fait sa place dans les Amazon Go, ces épiceries automatisées qui ne cessent de faire parler d’elles aux États-Unis. Mais Amazon pourrait aussi équiper sa chaîne de supermarchés Whole Foods de ce scanner.

En substance, ce ne sont pas les usages potentiels qui manquent.

Au mois de septembre, nous apprenions via un article du New York Post que dans ses bureaux à New York, le géant du e-commerce aurait déjà testé ce scanner de paume, dont le nom de code serait « Orville », avec ses employés.

Sur les distributeurs de ces locaux, les employés peuvent acheter des boissons ou des confiseries en scannant la main.